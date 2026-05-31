پیشتازی گلستان در تولید مرغ ؛مشکلی در تأمین نهاده ها وجود ندارد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: گلستان به عنوان رتبه نخست تولید گوشت مرغ کشور، سهم قابل توجهی در تأمین نیاز بازار داخلی دارد. افزایش جوجهریزی، تأمین پایدار نهادههای دامی و تداوم تولید در ماههای اخیر، از مهمترین عوامل حفظ ثبات بازار مرغ در استان بوده است. مسئولان جهاد کشاورزی گلستان در نشستی خبری آخرین وضعیت تولید، تأمین نهادهها و چشمانداز بازار مرغ را تشریح کردند.
حیدر رستمانی در نشست خبری با محوریت وضعیت تولید و بازار مرغ در گلستان از عدم وجود مشکل در تأمین گوشت مرغ در استان خبر داد و گفت: با توجه به جوجهریزی قابل توجه در اردیبهشت ماه، ذخایر مرغ منجمد استان نیز کفاف نیاز را میدهد.
وی با بیان اینکه وظیفه اصلی این معاونت، تأمین، توزیع و نظارت بر اقلام اساسی و محصولات کشاورزی است، اظهار کرد: در بخش خرید محصولات کشاورزی استان، تاکنون ۵۶ هزار تن گندم و ۴۹ هزار و ۵۰۰ تن کلزا خریداری شده است.
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی گلستان با اشاره به روند تغییر قیمتها از حالت تضمینی به سمت توافقی در برخی محصولات، دلیل این امر را بالا بودن تولیدات عنوان کرد و گفت: در مجموع، در دوران جنگ تحمیلی سوم، هزار و ۷۴۰ تن محصول توزیع شده است که این اقلام شامل ۸۰۰ تن گوشت مرغ منجمد، ۳۵۲ تن شکر، ۳۰۰ تن برنج خارجی هندی و ۲۸۸ تن روغن بوده است.
رستمانی با تأکید بر اینکه در حال حاضر مشکل تأمین مرغ در سطح استان وجود ندارد، خاطرنشان کرد: با توجه به جوجهریزی قابل توجهی که در اردیبهشت ماه انجام شده، در تأمین نیاز استان به مرغ مشکلی پیشبینی نمیشود.
وی در خصوص بحث قیمتگذاری محصولات، اظهار کرد: این سازمان مستقیماً در تعیین قیمت دخالتی ندارد، چرا که شورای قیمتگذاری در تهران با حضور تولیدکنندگان، کشتارگاهها و نمایندگان دادستانی برگزار شده و آنالیز قیمت را انجام میدهد، با این وجود، اولویت اصلی ما مصرفکنندگان هستند و تلاش میکنیم تا اقلام با کمترین قیمت به دست مردم برسد.
معاون سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: هنگامی که قیمت تمام شده محصول برای تولیدکننده افزایش مییابد، به تبع آن قیمت نهایی محصول نیز بالا میرود.
رستمانی با اشاره به اینکه مرغداران نیز از قیمت تمام شده فعلی رضایت ندارند و اعلام میکنند که ضرر میکنند، افزود: با وجود این مشکلات، مرغداران استان برای ادامه تولید در منطقه خود، اعلام آمادگی کردهاند.
وی با اشاره به اینکه استان گلستان رتبه اول کشور در تولید گوشت مرغ را دارد، تأکید کرد: لازم است تمامی هزینههای تولیدکنندگان، از جمله هزینههای هنگفت مربوط به جوجهریزی و تولید مرغ، در فرآیند قیمتگذاری لحاظ شود.
تامین نهادهها و جوجهریزی؛ وضعیت تولید در مسیر ثبات
در ادامه این نشست معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی گلستان به وضعیت تأمین نهادههای مورد نیاز مرغداران اشاره کرد و گفت: پیش از آزادسازی ارز و قبل از جنگ تحمیلی، در حوزه نهادهها با مشکلاتی مواجه بودیم و کمبودهایی وجود داشت، اما پس از آن و با اجماع میان وزارتخانهها، روند ترخیص نهادهها تسهیل شد و بخشی از بروکراسیهای اداری کاهش یافت تا نهادهها سریعتر به دست تولیدکننده برسد.
رضا نظری افزود: در حال حاضر نگرانی جدی در زمینه تأمین نهادهها وجود ندارد و واحدهای تولیدی در این بخش مشکل خاصی ندارند، اما دامداران بهویژه واحدهای خرد بیشتر با مشکل نقدینگی مواجهاند؛ زیرا برای آنان تسهیلات کافی تعریف نشده و توان خرید آنان محدود است.
وی درباره جوجهریزی در استان گلستان گفت: در فروردینماه ۱۴۰۵ حدود ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه جوجهریزی انجام شد که حدود ۱۱ درصد سهم کل کشور را شامل میشد، در اردیبهشتماه نیز با وجود برش ابلاغی و پیشبینی وزارتخانه، سهم استان ۱۳ میلیون و ۲۰۰ قطعه بود اما با تلاش مرغداران و مجموعه استان این رقم به ۱۴ میلیون و ۱۵۰ قطعه رسید که نسبت به فروردین ۲۰ درصد افزایش داشت.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی گلستان ادامه داد: پیشبینی ما برای خردادماه ۱۳۰ میلیون قطعه جوجهریزی در کل کشور است که سهم استان گلستان ۱۳ میلیون و ۲۰۰ قطعه برآورد شده، اما احتمال میرود این رقم نیز افزایش یابد.
حمایتهای دولتی و تولید قراردادی
نظری با اشاره به آثار آزادسازی ارز بر بخش تولید گفت: با وجود اینکه این تصمیم در حوزه اقتصاد اتفاقات مثبتی به همراه داشت، اما در عین حال برای مرغداران و تولیدکنندگان مشکلاتی از جمله افزایش شدید هزینههای تولید و کاهش توان نقدینگی ایجاد کرد.
وی افزود: دولت در هفتههای بعد با تدابیر حمایتی تلاش کرد بخشی از این مشکلات را جبران کند و طرحها و اعتبارات لازم برای بازگشت تولید به روال عادی مهیا شد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی گلستان اظهار کرد: تولید قراردادی با محوریت شرکت پشتیبانی امور دام نیز مورد استقبال قرار گرفته و این اقدام میتواند در ماههای آینده از افت شدید تولید جلوگیری کرده و شرایط را به سطح نرمال بازگرداند.
رشد تولید و توزیع مرغ در سهماهه اخیر
نظری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد سهماهه اخیر استان گفت: از ابتدای جنگ تحمیلی اخیر تاکنون، در واحدهای مرغ گوشتی استان ۳۸ میلیون قطعه جوجهریزی انجام شده و بیش از ۳۳ میلیون مرغ زنده حمل شده است که حدود ۶۰ هزار تن گوشت مرغ از آن استحصال شده است.
وی ادامه داد: از این میزان، حدود ۳۰ درصد در داخل استان مصرف شده و مابقی به سایر استانها ارسال شده است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی گلستان همچنین از تخصیص دو و سهدهم همت اعتبار در سهماهه گذشته به تولیدکنندگان خبر داد و گفت: این اعتبار بهصورت خرید نهاده در سامانه بازارگاه تولیدکنندگان اختصاص یافت.
وی افزود: در سه ماه گذشته، ۱۲ هزار تن جو، ۱۳۸ هزار تن ذرت و ۷۱ هزار تن کنجاله سویا از طریق سامانه بازارگاه در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است، همچنین بیش از ۴۱ میلیون تخممرغ نطفهدار در این مدت تولید شد و ۳۳ میلیون قطعه جوجه نیز وارد چرخه تولید و بازار شد.
آمارهای تولید، جوجهریزی و توزیع نهادهها نشان میدهد صنعت مرغداری گلستان در مسیر پایداری قرار دارد و با تداوم حمایتها و رفع مشکلات نقدینگی تولیدکنندگان، نگرانی جدی برای تأمین مرغ در ماههای آینده وجود نخواهد داشت.
