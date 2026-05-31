شهادت ۶۲ بروجردی در جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله ولدی در مراسم تودیع و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در طول بیش از یک سال گذشته، مدیران شهرستان شبانه‌روز برای خدمت به مردم تلاش کردند و این همراهی و انسجام، سرمایه ارزشمند بروجرد است.

وی با اشاره به خسارت‌های ناشی از حملات دشمن در جنگ ۱۲ روزه و حوادث موسوم به «جنگ رمضان» بیان کرد: شهرستان بروجرد ۱۴ بار هدف حملات قرار گرفت و در مجموع ۶۲ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرد.

فرماندار بروجرد، افزود: در این حملات حدود ۳۰ واحد مسکونی به طور کامل تخریب شد، اما با پیش‌بینی محل اسکان موقت و همراهی مردم، هیچ خانواده‌ای نیازمند استقرار در مراکز اسکان اضطراری نشد و همه خانواده‌ها توسط بستگان و آشنایان خود موردحمایت قرار گرفتند.

ولدی، ادامه داد: برای ۵۰ مورد خسارت‌دیده تشکیل پرونده شد که ۴۹ مورد موفق به دریافت تسهیلات ۶۰۰ میلیون‌تومانی با کارمزد چهار درصد شدند و این تسهیلات در کمتر از ۴۸ ساعت با همکاری بانک مسکن، بنیاد مسکن، شهرداری و نظام‌مهندسی پرداخت شد.

وی در ادامه ضمن تقدیر از خدمات سرهنگ «محمد برامکی»، فرمانده پیشین ناحیه مقاومت بسیج بروجرد، گفت: این نیروی خدوم با همراهی بسیجیان و پرسنل بسیج ناحیه مقاومت شهرستان بروجرد با تدین، پشتکار و روحیه جهادی در تمامی عرصه‌ها از جمله جنگ ۱۲ روزه و حوادث امنیتی اخیر نقش‌آفرینی کرد. ه است.

در این مراسم که با حضور سردار باقری فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات سرهنگ «محمد برامکی»، سرهنگ «کرم کورانی فر» به‌عنوان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بروجرد منصوب شد.