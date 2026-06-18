سرهنگ وحید یارقلی فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج شهرقدس شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حضرت مهدی موعود(عج) شهرقدس، با حضور سردار قربان محمد ولیزاده، امام جمعه، فرماندار، نماینده مردم غرب استان تهران در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای تأمین و جمعی از مسئولان، بسیجیان و پیشکسوتان دفاع مقدس در سالن فرهنگ و هنر باغ ملی شهرقدس برگزار شد.
در این مراسم، سرهنگ وحید یارقلی به عنوان فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج حضرت مهدی موعود(عج) شهرقدس معرفی و از خدمات سرهنگ هادی حفیظی در دوران مسئولیت تجلیل شد.
سردار قربان محمد ولیزاده در این مراسم اظهار کرد: انتصاب سرهنگ یارقلی به عنوان فرمانده جدید این ناحیه، نشاندهنده اعتماد به نیروهای جوان، متعهد و انقلابی برای ادامه مسیر پرافتخار سپاه است.
فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره در کنار مردم و با تکیه بر آموزههای عاشورایی در خط مقدم دفاع از نظام و انقلاب قرار داشته و با هوشیاری کامل مراقب توطئههای دشمنان است.
سرهنگ حفیظی نیز در این مراسم ضمن قدردانی از همراهی مسئولان و مجموعه مدیریتی شهرستان در دوران مسئولیت خود، بر تداوم مسیر خدمت و دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کرد.
سرهنگ وحید یارقلی فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج حضرت مهدی موعود(عج) شهرستان قدس نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر بهرهگیری از ظرفیتهای شهرستان در راستای تقویت امنیت، آرامش و خدمترسانی به مردم تأکید کرد.
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