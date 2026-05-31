به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباسنژاد ظهر یکشنبه اعلام کرده که مأموران اجرایی منطقهٔ اثر طبیعی ملی «تنگه واشی» در فیروزکوه، در جریان پایشهای میدانی موفق به مشاهده و ثبت تصویر یک قلاده خرس قهوهای شدهاند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، به رسانهها گفته است که تصاویر بهدستآمده، حضور این گونهٔ ارزشمند را در ارتفاعات فیروزکوه تأیید میکند.
به گفتهٔ آقای عباسنژاد، خرس قهوهای از شاخصترین و ارزشمندترین گونههای حیات وحش ایران به شمار میرود و حضور آن نشاندهندهٔ وجود شرایط مناسب زیستی، امنیت نسبی زیستگاه و غنای اکولوژیک منطقه است.
مدیرکل محیط زیست استان تهران افزوده است که این مشاهده، نتیجهٔ اقدامات حفاظتی و نظارتی مستمر در سالهای اخیر بوده و بیانگر پایداری و سلامت محیط زیست این منطقه محسوب میشود.
او همچنین از جوامع محلی و گردشگران خواسته است که در حفاظت از حیات وحش مشارکت کنند و تأکید کرده که حفظ زیستگاههای طبیعی و پرهیز از هرگونه مزاحمت برای گونههای جانوری، نقش مهمی در تداوم حیات این سرمایههای طبیعی دارد.
