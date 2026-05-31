  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۴

انتشار تصاویری از سوخت‌رسان آسیب دیده آمریکا بر اثر حملات ایران

انتشار تصاویری از سوخت‌رسان آسیب دیده آمریکا بر اثر حملات ایران

تصاویری از سوخت‌رسان KC-۱۳۵ متعلق به نیروی هوایی آمریکا رسانه ای شده است که نشان می دهد بر اثر حملات ایران به پایگاه آمریکا در عربستان دچار ترکش‌های انفجاری شده و آسیب دیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «وان ایندیا»، اخیرا تصاویری از یک سوخت رسان KC-۱۳۵ متعلق به نیروی هوایی آمریکا که در پی واکنش تلافی جویانه تهران به تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران آسیب جدی دیده است، رسانه ای شد.

بر اساس اعلام این رسانه، آسیب دیدگی شدید این سوخت رسان نیروی هوایی آمریکا در پی پاسخ دفاعی ایران به پایگاه واشنگتن در عربستان سعودی رخ داد و KC-۱۳۵ متحمل ترکش‌ های انفجاری ناشی از موشک های بالستیک ایران شده است.

در این تصاویر آثار تخریب ناشی از اصابت ترکش‌ های انفجار و تعمیر آن مشخص است.

«وان ایندیا»، در گزارش خود تصریح کرد که سوخت رسان KC-۱۳۵ نیروی هوایی آمریکا یکی از دست کم ۵ سوخت رسانی است که با حملات تلافی جویانه تهران آسیب دیده است.

آسیب ها در بال ها، نزدیک موتور و نیز بخش انتهایی سوخت رسان KC-۱۳۵ مشهود است.

کد مطلب 6846081

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها