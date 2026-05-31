به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «وان ایندیا»، اخیرا تصاویری از یک سوخت رسان KC-۱۳۵ متعلق به نیروی هوایی آمریکا که در پی واکنش تلافی جویانه تهران به تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران آسیب جدی دیده است، رسانه ای شد.

بر اساس اعلام این رسانه، آسیب دیدگی شدید این سوخت رسان نیروی هوایی آمریکا در پی پاسخ دفاعی ایران به پایگاه واشنگتن در عربستان سعودی رخ داد و KC-۱۳۵ متحمل ترکش‌ های انفجاری ناشی از موشک های بالستیک ایران شده است.

در این تصاویر آثار تخریب ناشی از اصابت ترکش‌ های انفجار و تعمیر آن مشخص است.

«وان ایندیا»، در گزارش خود تصریح کرد که سوخت رسان KC-۱۳۵ نیروی هوایی آمریکا یکی از دست کم ۵ سوخت رسانی است که با حملات تلافی جویانه تهران آسیب دیده است.

آسیب ها در بال ها، نزدیک موتور و نیز بخش انتهایی سوخت رسان KC-۱۳۵ مشهود است.