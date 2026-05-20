به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آتلانتیک در گزارشی با عنوان «آنچه پنتاگون درباره یک سقوط مرگبار نگفت»، نوشت: ارتش آمریکا اعلام کرد آسمان منطقه «امن و تحت کنترل نیروهای خودی» بوده، اما گزارشهای اولیه چیز دیگری را نشان میداد.
براساس این گزارش، دو هواپیمای سوخترسان نیروی هوایی آمریکا دو هفته پس از آغاز تجاوز آمریکایی صهیونیستی علیه ایران، در حال پرواز بر فراز عراق بودند. این هواپیماهای «کیسی-۱۳۵ استراتوتانکر» که توان حمل حدود ۲۰۰ هزار پوند سوخت جت را دارند، عملاً بهعنوان پمپبنزینهای پرنده عمل میکنند و برد عملیاتی هواپیماهای آمریکا و متحدانش را افزایش میدهند.
آتلانتیک نوشت: در ۱۲ مارس، این دو هواپیمای سوخترسان با یکدیگر برخورد کردند. یکی از هواپیماها با وجود آسیب شدید به بخش دم، موفق به فرود شد، اما هواپیمای دیگر سقوط کرد و شش نظامی آمریکایی کشته شدند؛ رقمی که تقریباً نیمی از تلفات ارتش آمریکا در این درگیری را تشکیل میدهد. در همان روز، فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد این حادثه در آسمان «دوستانه» بر فراز استان الانبار عراق رخ داده و ناشی از آتش دشمن نبوده است.
این رسانه آمریکایی افزود: گزارشهای اولیه اطلاعاتی روایت متفاوتی داشتند. بر اساس این گزارشها، دولت آمریکا در زمان وقوع برخورد، شلیک پدافند هوایی توسط گروههای مورد حمایت ایران را در منطقه شناسایی کرده بود و احتمال میرفت خلبانان برای فرار از تهدید، مانورهای گریز انجام داده باشند.
آتلانتیک نوشت: دو مقام کنونی و یک مقام سابق آمریکایی که این گزارشهای منتشرنشده را شرح دادهاند، میگویند فرماندهان سنتکام با استناد به اطلاعات محرمانهتر به این نتیجه رسیدند که ارزیابی اولیه اشتباه بوده است. به گفته آنها، گروههای شبهنظامی هرگز موشکهای زمین به هوایی شلیک نکرده بودند که بتواند هواپیماها را تهدید کند و احتمالاً سامانههای اطلاعاتی، پرتاب موشکهایی را ثبت کرده بودند که اهداف زمینی را هدف قرار میدادند. به همین دلیل، پنتاگون در بیانیه رسمی خود تأکید کرد که هیچ آتش خصمانهای در کار نبوده و آسمان منطقه امن بوده است.
این رسانه آمریکایی افزود: مقامهای نظامی آمریکا میگویند تحقیقات نیروی هوایی احتمالاً به این نتیجه خواهد رسید که این سانحه یک «حادثه قابل پیشگیری» بوده که در نتیجه عملکرد خلبانان در فضای هوایی شلوغ رخ داده است.
