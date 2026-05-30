به گزارش خبرگاری مهر به نقل از رویترز، رؤسای آژانس بین‌المللی انرژی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی روز جمعه (هشتم خرداد) هشدار دادند که جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران منابع انرژی جهان را زیر فشار قرار داده و به اقتصاد کشورهای آسیب‌پذیر بیشترین ضربه را وارد کرده است.

جنگ خاورمیانه تجارت را مختل و بازارهای مالی را متزلزل کرده و نگرانی‌هایی را درباره عرضه جهانی انرژی به ویژه از طریق تنگه هرمز، مسیر مهم حمل‌ونقل نفت و گاز، ایجاد کرده است.

این نهادهای بین‌المللی اعلام کردند که اقتصاد جهان همچنان در برابر چالش‌ها مقاوم است، اما این درگیری‌ها با بالابردن قیمت سوخت و کود، افزایش تردیدها و خطرهای شغلی به‌طور نامتناسبی بر کشورهای فقیرتر تأثیر می‌گذارد.

رؤسای این نهادها روز پنجشنبه (هفتم خرداد) در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که برای گفتگو درباره چگونگی واکنش به تأثیر اقتصادی ناشی از جنگ خاورمیانه با یکدیگر دیدار کردند.

بنابر اعلام این نهادهای بین‌المللی، چنانچه تردد از تنگه هرمز به حالت عادی بازنگردد، تداوم کاهش سریع ذخیره‌سازی‌های نفت جهان پیش از اوج تقاضای نفت در فصل تابستان در نیمکره شمالی، خطر فزاینده‌ای را برای امنیت سوخت، شرایط بازار و تاب‌آوری اقتصادی گسترده‌تر ایجاد خواهد کرد.