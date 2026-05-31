۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵

پیشرفت ۷۵ درصدی ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی «رنگین بان»

خرم‌آباد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از پیشرفت ۷۵ درصدی ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی «رنگین بان» در شهرستان پلدختر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در تشریح آخرین وضعیت ایستگاه‌های پمپاژ آب کشاورزی در لرستان پرداخت و اظهار داشت: ایستگاه «رنگین‌بان» با پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی، تا پایان خردادماه به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی گفت: با افتتاح آن، ۶۰۰ هکتار از اراضی دیم منطقه به آبی تبدیل می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بیان داشت: همچنین ایستگاه‌های «جایدر» با ۸۲ درصد پیشرفت، دو هزار از اراضی را تحت پوشش قرار خواهد داد و ایستگاه‌های «واشیان» و «چم مهر» به ترتیب ظرفیت تبدیل هزار و ۳۰۰ و ۶۰۰ هکتار از اراضی دیم به آبی را دارا هستند که تکمیل این پروژه‌ها، تحولی عظیم در تولید، بهره‌وری و اشتغال شهرستان پلدختر ایجاد خواهد کرد.

