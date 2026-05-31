پیشرفت ۷۵ درصدی ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی «رنگین بان»

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در تشریح آخرین وضعیت ایستگاههای پمپاژ آب کشاورزی در لرستان پرداخت و اظهار داشت: ایستگاه «رنگینبان» با پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی، تا پایان خردادماه به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی گفت: با افتتاح آن، ۶۰۰ هکتار از اراضی دیم منطقه به آبی تبدیل میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بیان داشت: همچنین ایستگاههای «جایدر» با ۸۲ درصد پیشرفت، دو هزار از اراضی را تحت پوشش قرار خواهد داد و ایستگاههای «واشیان» و «چم مهر» به ترتیب ظرفیت تبدیل هزار و ۳۰۰ و ۶۰۰ هکتار از اراضی دیم به آبی را دارا هستند که تکمیل این پروژهها، تحولی عظیم در تولید، بهرهوری و اشتغال شهرستان پلدختر ایجاد خواهد کرد.
