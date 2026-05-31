۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۶

مسئولان بنیاد شهید لرستان با خانواده شهدای جنگ رمضان دیدار کردند

بروجرد - مسئولان بنیاد شهید لرستان با خانواده شهدای جنگ رمضان دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان به همراه «فاطمه مقصودی»، نماینده منتخب مردم شهرستان بروجرد در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان و ریاست بانک دی در منطقه غرب کشور با خانواده شهیدان والامقام «حامد کردی، ضرغام پارسا و جواد خسروی» که در پی حملات رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جنایت‌کار به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، دیدار کردند و در پایان از صبر و بردباری آنان تجلیل به عمل آمد.

