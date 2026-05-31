تأکید بر پرداخت زکات همزمان با برداشت محصولات زراعی در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید عیسی موسوی در مراسم آغاز برداشت محصولات زراعی استراتژیک شهرستان پلدختر با اشاره به عنایات پروردگار در سال زراعی جاری، بر اهمیت پرداخت زکات توسط کشاورزان تأکید کرد و آن را مایه برکت زندگی دانست.
وی همچنین معیارهای وجوب زکات را تشریح کرد و گفت: درصورتیکه محصول کشاورزی به ۸۴۵ کیلوگرم برسد، زکات بر آن واجب میشود. بدین ترتیب که پس از کسر مخارج از کل محصول، یکدهم آن در کشت دیم و یک بیستم در کشت آبی باید به نیازمندان پرداخت شود.
نماینده ولیفقیه سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر این سنت الهی، ابراز امیدواری کرد که پرداخت زکات موجب نزول باران و برکت در سالهای آینده شود.
حجتالاسلام موسوی به حماسه مردم در جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و گفت: به گفته رهبر شهیدمان اگر مشکلی برای انقلاب پیش بیاید خداوند مردم را مبعوث میکند تا مشکل را حل کنند، ما با کلام رهبرمان وارد میدان شدیم و با دستور رهبر جدید نیز میدان را ترک خواهیم کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که با تابآوری، آگاهی و مقابله با گرانیها و مسائل سیاسی، شاهد پیروزی نهایی باشیم.
