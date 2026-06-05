مردم آذربایجان غربی ۸۸ میلیارد تومان زکات دادند

حجت الاسلام جابر شوقی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هدفگذاری سالانه برای رسیدن به رقم ۲۵۰ میلیارد تومان است، اظهار کرد: جمعآوری ۸۸ میلیارد تومان زکات طی دو ماه نخست سال جاری، نشاندهنده اعتماد بالای مردم به شفافیت و اثربخشی این فریضه در حمایت از نیازمندان است.
وی افزود: بت برنامهریزی دقیق، تلاش میشود میزان مبالغ جمعآوری شده با ۵۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، به رقم ۲۵۰ میلیارد تومان برسد.
حجت الاسلام شوقی همچنین به یک طرح اجرایی جدید اشاره کرد و گفت: امسال برای نخستین بار، به مبلغان، معتمدان، دهیاران و ماموستایانی که در ترویج فرهنگ زکات و جمعآوری آن نقش فعال دارند، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد حقالزحمه پرداخت خواهد شد.
حجت الاسلام شوقی با اشاره به عدالت اجتماعی در توزیع زکات تصریح کرد: تمامی مبالغ جمعآوری شده در هر منطقه، صرف نیازهای همان منطقه و رفع فقر خانوارهای محروم آن حوزه میشود.
وی همچنین از شناسایی ۴۰۰ روستای هدف در استان خبر داد و اعلام کرد که با اجرای یک برنامه پنجساله، تلاش میشود ظرفیت زکات برای کاهش فقر و توانمندسازی این روستاها به حداکثر برسد.
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