جلوگیری از رانندگی خطرناک نوجوان ۱۲ ساله در کمربندی قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح الله شاکری رییس پلیس راه استان قم، از توقیف یک دستگاه سواری پراید به رانندگی نوجوان ۱۲ ساله در کمربندی امام علی(ع) خبر داد.



وی گفت: تیم گشت قرارگاه پلیس راه حین گشت‌زنی متوجه رانندگی غیرایمن و ناشیانه یک دستگاه پراید شده و دستور توقف داد که راننده، نوجوان ۱۲ ساله‌ای بود؛ سپس خودرو توقیف و راننده به مراجع قضایی معرفی شد.

رییس پلیس راه استان قم ادامه داد: به استناد ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی، اگر مالک با علم و اطلاع خودروی خود را در اختیار فردی که گواهینامه رانندگی ندارد بگذارد، به عنوان معاونت در جرم رانندگی بدون گواهینامه تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد