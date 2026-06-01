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۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۵۳

پایان پرونده ۱۸ ساله ۱۲ میلیاردی در خوسف با صلح و سازش

پایان پرونده ۱۸ ساله ۱۲ میلیاردی در خوسف با صلح و سازش

بیرجند- رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: پرونده‌ای به ارزش ۱۲ میلیارد تومان در شهرستان خوسف که ۱۸ سال در جریان رسیدگی بود، با پیگیری دستگاه قضایی و رضایت طرفین به صلح و سازش ختم شد.

محمدجعفر عبداللهی، رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش‌های مستمر حجت‌الاسلام والمسلمین جلالی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خوسف و همچنین دادیار شعبه اول دادسرای این شهرستان، یکی از پرونده‌های مهم و قدیمی خوسف پس از ۱۸ سال با صلح و سازش مختومه شد.

وی با اشاره به اینکه ارزش مالی این پرونده بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان بوده است، افزود: این پرونده طی سال‌های گذشته در جریان رسیدگی قرار داشت اما در نهایت با رایزنی‌های قضایی، گفت‌وگو و جلب رضایت طرفین، زمینه سازش قطعی و پایان اختلاف فراهم شد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: حل‌وفصل اختلافات از طریق صلح و سازش، علاوه بر کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی، نقش مؤثری در کاهش تنش‌های اجتماعی و ایجاد آرامش در جامعه دارد.

عبداللهی با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ سازش در جامعه تصریح کرد: هر اندازه از ظرفیت گفت‌وگو، میانجی‌گری و اصلاح ذات‌البین در پرونده‌ها بیشتر استفاده شود، زمینه دستیابی به نتایج مطلوب‌تر و رضایت‌بخش برای طرفین نیز فراهم‌تر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مختومه شدن این پرونده قدیمی نشان داد که با پیگیری مستمر، تعامل سازنده و استفاده صحیح از ظرفیت صلح و سازش، حتی پرونده‌های پیچیده و دارای سابقه طولانی نیز می‌توانند به نتیجه مطلوب برسند.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی در پایان از تلاش‌های مجموعه قضایی شهرستان خوسف در به سرانجام رسیدن این پرونده قدردانی کرد.

کد مطلب 6846443

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