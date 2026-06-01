پایان پرونده ۱۸ ساله ۱۲ میلیاردی در خوسف با صلح و سازش

محمدجعفر عبداللهی، رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش‌های مستمر حجت‌الاسلام والمسلمین جلالی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خوسف و همچنین دادیار شعبه اول دادسرای این شهرستان، یکی از پرونده‌های مهم و قدیمی خوسف پس از ۱۸ سال با صلح و سازش مختومه شد.

وی با اشاره به اینکه ارزش مالی این پرونده بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان بوده است، افزود: این پرونده طی سال‌های گذشته در جریان رسیدگی قرار داشت اما در نهایت با رایزنی‌های قضایی، گفت‌وگو و جلب رضایت طرفین، زمینه سازش قطعی و پایان اختلاف فراهم شد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: حل‌وفصل اختلافات از طریق صلح و سازش، علاوه بر کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی، نقش مؤثری در کاهش تنش‌های اجتماعی و ایجاد آرامش در جامعه دارد.

عبداللهی با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ سازش در جامعه تصریح کرد: هر اندازه از ظرفیت گفت‌وگو، میانجی‌گری و اصلاح ذات‌البین در پرونده‌ها بیشتر استفاده شود، زمینه دستیابی به نتایج مطلوب‌تر و رضایت‌بخش برای طرفین نیز فراهم‌تر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مختومه شدن این پرونده قدیمی نشان داد که با پیگیری مستمر، تعامل سازنده و استفاده صحیح از ظرفیت صلح و سازش، حتی پرونده‌های پیچیده و دارای سابقه طولانی نیز می‌توانند به نتیجه مطلوب برسند.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی در پایان از تلاش‌های مجموعه قضایی شهرستان خوسف در به سرانجام رسیدن این پرونده قدردانی کرد.