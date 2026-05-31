واکاوی سرودهای حماسی جنگ در «رزم آهنگ» شبکه افق

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی «رزم‌ آهنگ» با حال و هوای موسیقایی، جنگ تحمیلی سوم را با نگاهی متفاوت از دریچه هنر بررسی می‌کند. این برنامه تلویزیونی از شبکه افق سیما روی آنتن می‌رود و تلاش می‌کند ضمن بازخوانی حماسه‌های جنگ از دریچه هنر، به نقش مهم موسیقی و سرود در بین‌المللی شدن مقاومت ایران و تبدیل آن به یک روایت جهانی بپردازد.

حسین فراهانی تهیه‌کننده «رزم آهنگ» با اشاره به جزئیات محتوای این برنامه تلویزیونی گفت: همزمان با آغاز جنگ تحمیلی سوم و حضور قهرمانانه مردم در تجمعات میدانی، آن چیزی که بیش از بقیه مورد توجه قرار گرفت، سرودهایی است که علاوه بر موسیقی حماسی، محتوای پرمعنایی داشت و بیانگر اوج وطن‌پرستی مردم ایران در دفاع از کشورشان بود.

وی ادامه داد: در برنامه «رزم آهنگ» تلاش کردیم تا جنگ رمضان را از دریچه موسیقی مورد بررسی قرار بدهیم و حماسه‌های آن را از دریچه هنر ببینیم. بنابراین سراغ قطعات مشهور و پرطرفداری رفته‌ایم که در میدان‌ها توسط مردم بارها خوانده شد و مضامین آن بخش مهمی از مطالبات مردمی در مواجهه با دشمن را شکل دادند.

فراهانی با اشاره به ساختار این برنامه عنوان کرد: حسام خلیل‌نژاد و آرش ماهان کیا ۲ مجری «رزم آهنگ» هستند که به بررسی عمیق موسیقی‌های جنگ رمضان می‌پردازند. البته سعی کردیم علاوه بر اثرگذاری موسیقی در داخل به کارکردهای بین‌المللی آن نیز توجه کنیم و به همین دلیل اثرگذاری این سرودها در رسانه‌ها و محافل موسیقایی بین‌المللی نیز مورد بازخوانی قرار گرفته است.

تهیه‌کننده «رزم آهنگ» بیان کرد: علاوه بر این، بسیاری از قطعاتی که در دوران جنگ‌های سرنوشت‌ساز دنیا از جمله هشت سال دفاع مقدس ساخته شده‌اند، واکاوی شده تا تاثیر شگرف موسیقی بر روحیه مقاومت و ثبت وقایع در حافظه جمعی بررسی شود.

برنامه تلویزیونی «رزم آهنگ» به کارگردانی محمدرضا ارکان، تهیه‌کنندگی حسین فراهانی و مجری‌گری طرح مرکز ماوا در شبکه افق سیما تولید شده و هر شب ساعت ۲۱ از شبکه افق سیما پخش می‌شود. بازپخش آن نیز روز بعد ساعت ۱۰ و ۱۶ است.