۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

واکاوی سرودهای حماسی جنگ در «رزم آهنگ» شبکه افق

برنامه تلویزیونی «رزم‌ آهنگ» روایت جنگ تحمیلی سوم از دریچه موسیقی است که از شبکه افق سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی «رزم‌ آهنگ» با حال و هوای موسیقایی، جنگ تحمیلی سوم را با نگاهی متفاوت از دریچه هنر بررسی می‌کند. این برنامه تلویزیونی از شبکه افق سیما روی آنتن می‌رود و تلاش می‌کند ضمن بازخوانی حماسه‌های جنگ از دریچه هنر، به نقش مهم موسیقی و سرود در بین‌المللی شدن مقاومت ایران و تبدیل آن به یک روایت جهانی بپردازد.

حسین فراهانی تهیه‌کننده «رزم آهنگ» با اشاره به جزئیات محتوای این برنامه تلویزیونی گفت: همزمان با آغاز جنگ تحمیلی سوم و حضور قهرمانانه مردم در تجمعات میدانی، آن چیزی که بیش از بقیه مورد توجه قرار گرفت، سرودهایی است که علاوه بر موسیقی حماسی، محتوای پرمعنایی داشت و بیانگر اوج وطن‌پرستی مردم ایران در دفاع از کشورشان بود.

وی ادامه داد: در برنامه «رزم آهنگ» تلاش کردیم تا جنگ رمضان را از دریچه موسیقی مورد بررسی قرار بدهیم و حماسه‌های آن را از دریچه هنر ببینیم. بنابراین سراغ قطعات مشهور و پرطرفداری رفته‌ایم که در میدان‌ها توسط مردم بارها خوانده شد و مضامین آن بخش مهمی از مطالبات مردمی در مواجهه با دشمن را شکل دادند.

فراهانی با اشاره به ساختار این برنامه عنوان کرد: حسام خلیل‌نژاد و آرش ماهان کیا ۲ مجری «رزم آهنگ» هستند که به بررسی عمیق موسیقی‌های جنگ رمضان می‌پردازند. البته سعی کردیم علاوه بر اثرگذاری موسیقی در داخل به کارکردهای بین‌المللی آن نیز توجه کنیم و به همین دلیل اثرگذاری این سرودها در رسانه‌ها و محافل موسیقایی بین‌المللی نیز مورد بازخوانی قرار گرفته است.

تهیه‌کننده «رزم آهنگ» بیان کرد: علاوه بر این، بسیاری از قطعاتی که در دوران جنگ‌های سرنوشت‌ساز دنیا از جمله هشت سال دفاع مقدس ساخته شده‌اند، واکاوی شده تا تاثیر شگرف موسیقی بر روحیه مقاومت و ثبت وقایع در حافظه جمعی بررسی شود.

برنامه تلویزیونی «رزم آهنگ» به کارگردانی محمدرضا ارکان، تهیه‌کنندگی حسین فراهانی و مجری‌گری طرح مرکز ماوا در شبکه افق سیما تولید شده و هر شب ساعت ۲۱ از شبکه افق سیما پخش می‌شود. بازپخش آن نیز روز بعد ساعت ۱۰ و ۱۶ است.

