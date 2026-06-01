ورود ۲۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به مدار برق چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرهزاد گفت: با هماهنگیهای انجامشده ، تا پایان فصل پیک سال جاری ۲۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان وارد مدار خواهد شد و این ظرفیت در افزایش پایداری شبکه و کاهش ناترازی برق مؤثر می باشد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری همچنین از ورود پروژههای خورشیدی بقاع متبرکه به مدار خبر داد و اظهار کرد: نیروگاه خورشیدی امامزاده حمزهعلی(ع) بروجن با ظرفیت ۲.۵ مگاوات بهصورت آزمایشی وارد مدار شده و بهزودی افتتاح و به بهرهبرداری رسمی خواهد رسید.
گفتنی است در این جلسه، کارگروههای مربوطه شرکت توزیع نیروی برق استان بههمراه نمایندگان محیط زیست، منابع طبیعی، امور اراضی و سایر دستگاههای ذیربط حضور داشتند و سرمایهگذاران مشکلات و موانع پیشرو را مطرح کردند و با حضور کارگروههای مرتبط، راهکارهای لازم برای تسهیل فرآیندها، تسریع صدور مجوزها و رفع گلوگاههای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.
نظر شما