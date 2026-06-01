به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مهدوی، رئیس اورژانس استان البرز، امروز دوشنبه، از وقوع یک فقره حریق گسترده در مجتمع مسکن مهر ماهدشت خبر داد و جزئیات امدادرسانی در این حادثه را تشریح کرد و با اشاره به زمان اعلام این سانحه گفت: این حادثه در ساعت ۲۳:۳۹ دقیقه شب دهم خرداد ماه ۱۴۰۵ به مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس (EOC) استان البرز گزارش شد.

وی از اعزام فوری تیم‌های امدادی خبر داد و افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، سه دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و خودروی فرماندهی عملیات به سرپرستی آقای محمد دل‌کو به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس استان البرز با تشریح ابعاد این سانحه تصریح کرد: این آتش‌سوزی گسترده، ۴ طبقه و مجموعاً ۱۶ واحد مسکونی را در کام خود فرو برد و متأسفانه ۱۸ نفر از ساکنان شامل ۷ خانم و ۱۱ آقا دچار آسیب‌دیدگی شدند.

وی در خصوص اقدامات درمانی انجام‌شده خاطرنشان کرد: خوشبختانه ۱۶ نفر از مصدومان به‌صورت سرپایی در محل درمان شدند و ۲ مصدوم دیگر که نیاز به مراقبت‌های بیشتر داشتند، توسط عوامل اورژانس به بیمارستان شریعتی منتقل شدند.

دکتر مهدوی در بخش پایانی این گزارش، با تقدیر از رشادت تیم عملیاتی، به‌طور ویژه از اقدام شجاعانه آقای نریمان قربانی، کارشناس عملیات اورژانس، یاد کرد که با ورود به میان شعله‌های آتش، یک مصدوم دچار سوختگی را نجات داد. رئیس اورژانس البرز همچنین از تلاش‌های کلیه نیروهای اعزامی و تیم راهبری در مدیریت سریع و مؤثر این حادثه قدردانی کرد.