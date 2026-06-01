حادثه دانشکده دندانپزشکی قزوین ارتباطی با محیط آموزشی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع حادثه‌ای در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشگاه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد انگیزه این واقعه مسائل شخصی و خانوادگی بوده و ارتباطی با فرآیندهای اداری یا محیط آموزشی دانشکده ندارد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: در حال حاضر دستگاه‌های ذی‌ربط در حال بررسی ابعاد دقیق موضوع هستند و اطلاعات تکمیلی و دقیق متعاقباً از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی دانشگاه به اطلاع عموم خواهد رسید.

گفتنی است در ساعات اخیر اخباری درباره وقوع حادثه تیراندازی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و قتل یک نفر در فضای مجازی منتشر شده است.