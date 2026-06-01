به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، ولیالله دینی در بازدید از واحدهای عملیاتی پالایشگاه گاز شهید هاشمینژاد و مجتمع گوگردی شهید سلیمانی گفت: پالایشگاه گاز شهید هاشمینژاد یکی از مهمترین تولیدکنندگان گوگرد کشور است و این محصول راهبردی بهصورت منظم در بورس کالا عرضه میشود.
وی افزود: این پالایشگاه بهعنوان مجموعهای پیشرو در عرضه محصولات گوگردی، بخش قابل توجهی از گوگرد تولیدی در شرکت ملی گاز ایران را با خلوص بالا به بازار عرضه میکند.
مدیرعامل شرکت بازرگانی گاز ایران با اشاره به سازوکار شفاف توزیع این محصول در بازار کشور تصریح کرد: محصولات گوگردی پالایشگاه شهید هاشمینژاد در قالب گوگرد کلوخه، گوگرد دانهبندیشده و کود گوگرد بنتونیت، بهصورت منظم و مستمر در بورس کالا عرضه میشود تا متقاضیان بخشهای صنعتی، کشاورزی و سایر مصرفکنندگان بتوانند براساس ضوابط قانونی، نیاز خود را تأمین کنند.
دینی با قدردانی از عملکرد کارکنان پالایشگاه گاز شهید هاشمینژاد و تلاش شبانهروزی متخصصان این مجموعه ادامه داد: استمرار تولید در شرایط سخت زمستان و نیز در مقاطع خاص، از نقاط قوت این پالایشگاه است که با اتکا به توان فنی و روحیه جهادی کارکنان محقق شده است.
وی در پایان، هدف از این بازدید را بررسی روند تولید و عرضه محصولات گوگردی اعلام کرد و گفت: سطح کمی و کیفی فعالیتهای پالایشگاه گاز شهید هاشمینژاد بسیار مطلوب ارزیابی میشود و این مجموعه در زمره واحدهای موفق شرکت ملی گاز ایران در حوزه تولید محصولات جانبی قرار دارد.
