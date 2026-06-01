به گزارش خبرنگار مهر، عنایت علیپور صبح دوشنبه در نشست با امام جمعه خارگ با اشاره به نقش مهم پلیس در تأمین امنیت و آرامش شهروندان اظهار کرد: امنیت، بستر اصلی توسعه و پیشرفت هر جامعه است و مجموعه فراجا با تمام توان در مسیر حفظ آرامش و صیانت از امنیت عمومی گام برمیدارد.
وی افزود: حضور مؤثر نیروهای انتظامی در سطح جامعه و اجرای برنامههای پیشگیرانه، نقش مهمی در افزایش احساس امنیت و ارتقای نظم اجتماعی دارد.
فرمانده انتظامی خارگ با تأکید بر رویکرد خدمتمحور مجموعه انتظامی تصریح کرد: کارکنان فراجا با تعهد، مسئولیتپذیری و تلاش شبانهروزی در راستای ارائه خدمات مطلوب و تأمین امنیت شهروندان فعالیت میکنند.
علیپور همچنین بر لزوم همافزایی و همکاری میان دستگاههای مختلف در راستای حفظ امنیت و آرامش جامعه تأکید کرد و گفت: امنیت پایدار با مشارکت و همراهی همه بخشهای جامعه تقویت میشود.
وی در پایان بر تداوم اقدامات انتظامی و پیشگیرانه در راستای حفظ نظم، امنیت و آرامش عمومی در جزیره خارگ تأکید کرد.
