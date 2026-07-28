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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۹

تاکید بخشدار ویژه خارگ بر هم‌افزایی دستگاه‌ها برای توسعه جزیره

تاکید بخشدار ویژه خارگ بر هم‌افزایی دستگاه‌ها برای توسعه جزیره

بوشهر -بخشدار ویژه خارگ بر ضرورت تقویت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی بین‌بخشی زمینه‌ساز توسعه وصیانت از زیرساخت‌های حیاتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور عصر سه شنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان بوشهر ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه فراجا در حفظ نظم و امنیت، اظهار کرد: جزیره خارگ به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز راهبردی و اقتصادی کشور، نیازمند تعامل و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه انتظامی است.

وی افزود: حضور مقتدرانه و هوشمندانه نیروهای فراجا، نقش مؤثری در ایجاد احساس امنیت، صیانت از زیرساخت‌های حیاتی و ارتقای آرامش عمومی در این جزیره داشته است.

بخشدار ویژه خارگ با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف، تصریح کرد: تمامی ظرفیت‌های بخشداری ویژه خارگ برای حمایت از برنامه‌های انتظامی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقای امنیت پایدار به کار گرفته خواهد شد.

حسین‌پور با بیان اینکه امنیت، زمینه‌ساز توسعه همه‌جانبه است، خاطرنشان کرد: همکاری نزدیک میان دستگاه‌های اجرایی، صنعت نفت، نهادهای نظامی و انتظامی و مشارکت مردم، مهم‌ترین عامل حفظ ثبات و آرامش در جزیره خارگ به شمار می‌رود.

وی همچنین بر ضرورت استمرار نشست‌های مشترک، بررسی مسائل امنیتی و اجتماعی و اتخاذ تصمیمات هماهنگ برای پاسخگویی به نیازهای جزیره تأکید کرد.

در این نشست، طرفین پیرامون راهکارهای تقویت همکاری‌های مشترک، ارتقای امنیت عمومی، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، پیشگیری از جرائم و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در جزیره خارگ به بحث و تبادل نظر پرداختند.

کد مطلب 6902093

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