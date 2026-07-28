به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسینپور عصر سه شنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان بوشهر ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی مجموعه فراجا در حفظ نظم و امنیت، اظهار کرد: جزیره خارگ به عنوان یکی از مهمترین مراکز راهبردی و اقتصادی کشور، نیازمند تعامل و هماهنگی مستمر میان دستگاههای اجرایی و مجموعه انتظامی است.
وی افزود: حضور مقتدرانه و هوشمندانه نیروهای فراجا، نقش مؤثری در ایجاد احساس امنیت، صیانت از زیرساختهای حیاتی و ارتقای آرامش عمومی در این جزیره داشته است.
بخشدار ویژه خارگ با اشاره به اهمیت همافزایی میان دستگاههای مختلف، تصریح کرد: تمامی ظرفیتهای بخشداری ویژه خارگ برای حمایت از برنامههای انتظامی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقای امنیت پایدار به کار گرفته خواهد شد.
حسینپور با بیان اینکه امنیت، زمینهساز توسعه همهجانبه است، خاطرنشان کرد: همکاری نزدیک میان دستگاههای اجرایی، صنعت نفت، نهادهای نظامی و انتظامی و مشارکت مردم، مهمترین عامل حفظ ثبات و آرامش در جزیره خارگ به شمار میرود.
وی همچنین بر ضرورت استمرار نشستهای مشترک، بررسی مسائل امنیتی و اجتماعی و اتخاذ تصمیمات هماهنگ برای پاسخگویی به نیازهای جزیره تأکید کرد.
در این نشست، طرفین پیرامون راهکارهای تقویت همکاریهای مشترک، ارتقای امنیت عمومی، حفاظت از زیرساختهای حیاتی، پیشگیری از جرائم و افزایش هماهنگی میان دستگاههای مسئول در جزیره خارگ به بحث و تبادل نظر پرداختند.
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