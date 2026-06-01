امینی: مدیر شرکت ماشین‌ سازی در گیلان ۳۹ میلیارد ریال محکوم شد

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر از رسیدگی به پرونده تخلف صنفی در شعبه ششم رسیدگی به تخلفات صنفی رشت خبر داد و اظهار کرد: این پرونده به دنبال شکایت یک شاکی خصوصی علیه مدیر یک شرکت ماشین‌سازی به دلیل تقلب در ساخت یک دستگاه دیگ بخار، در تعزیرات حکومتی گیلان مطرح شد.

امینی با اشاره به جزئیات رأی صادره افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی دقیق پرونده و عدم ارائه مدارک معتبر از سوی متخلف، ضمن ممهور نمودن پروانه کسب وی به مهر تخلف اول، او را به پرداخت ۳۸ میلیارد و ۷۷۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان تصریح کرد: این شعبه در ادامه، برای احقاق حق شاکی خصوصی، مبلغ سه میلیارد و ۸۷۷ میلیون ریال نیز به عنوان محکومیت اضافی در نظر گرفت و در مجموع، متخلف را به پرداخت ۳۹ میلیارد و ۱۵۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی، گزارش اولیه این تخلف توسط بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان، پس از وصول شکایت شاکی خصوصی، تهیه و برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.