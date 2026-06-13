مکانیک متخلف ۱۵۰ میلیون ریال در گیلان محکوم شد

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه هیئت دوم رسیدگی به تخلفات صنفی رشت به پرونده اضافه دریافتی که با شکایت شاکی خصوصی مطرح شده بود را رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۱۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: شعبه همچنین ۳۰ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی به محکومیت اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی، بازرسان واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف پس از شکایت شاکی خصوصی گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند .