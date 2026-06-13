  1. استانها
  2. گیلان
۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳

مکانیک متخلف ۱۵۰ میلیون ریال در گیلان محکوم شد

مکانیک متخلف ۱۵۰ میلیون ریال در گیلان محکوم شد

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت ۱۵۰ میلیون ریالی یک واحد مکانیکی به دلیل اضافه دریافت از مشتری در استان خبر داد.

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه هیئت دوم رسیدگی به تخلفات صنفی رشت به پرونده اضافه دریافتی که با شکایت شاکی خصوصی مطرح شده بود را رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۱۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: شعبه همچنین ۳۰ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی به محکومیت اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی، بازرسان واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف پس از شکایت شاکی خصوصی گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند .

کد مطلب 6858493

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها