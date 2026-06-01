گودرزی: تشکیل جلسات علنی مجلس مستلزم تایید مراجع امنیتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به ملاحظات ابلاغ شده از سوی نهادهای امنیتی برای برگزاری جلسات علنی، گفت: هیئت رئیسه مجلس مخالفتی با برگزاری جلسات ندارد و این امر مستلزم تایید مراجع امنیتی است.

وی ادامه داد: با شروع جنگ تحمیلی سوم، علی رغم تمایل هیئت رئیسه به برگزاری جلسات صحن به صورت مرسوم، به دلیل مکاتبات مکرر نهادهای امنیتی، جلسات به صورت مجازی در حال برگزاری است و درصدد هستیم با فراهم آمدن شرایط، جلسات مثل گذشته به شکل مقتضی برگزار شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون نزدیک به ۱۵۰ جلسه کمیسیون‌ها و ۴ جلسه مجازی صحن برگزار شده است، خاطرنشان کرد: مجلس دو کارکرد اصلی دارد که به امور نظارتی و قانون‌گذاری معطوف می‌شود و بخش نظارتی به شکل کامل با تشکیل جلسات کمیسیون‌ها و ۴ جلسه مجازی صحن در حال انجام است‌.

گودرزی افزود: امور تقنینی نیز ابتدا باید در کمیسیون‌های تخصصی انجام شود و سپس به صحن علنی بیاید. این موارد هم به غیر از طرح در صحن در حال انجام است و برای تصویب نیازمند برگزاری صحن رسمی هستیم که به محض آماده شدن شرایط و طی مراحل لازم، جلسات در بستری مناسب و به شکل مقتضی و رسمی برگزار می‌شود تا چرخه قانون‌گذاری نیز تکمیل شود.