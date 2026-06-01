به گزارش خبرگزاری مهر، میثم محتشم در نشست شورای اطلاع‌رسانی لرستان با محوریت تشریح برنامه‌های نهادهای متولی انرژی و بررسی پروژه‌های استانی اصلاح الگوی مصرف با اتکا به رسانه‌های محلی، اظهار کرد: به دنبال شرایط ایجاد شده در کشور و ضرورت مدیریت مصرف انرژی، دولت و مسئولان کشوری و استانی بر صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف تأکید ویژه دارند و لازم است این موضوع به‌صورت جدی در دستور کار دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها قرار گیرد.

وی افزود: شورای اطلاع‌رسانی استان به دلیل نقش محوری در حوزه اطلاع‌رسانی، این موضوع را به‌عنوان دستور کار خود انتخاب کرده تا زمینه آگاهی‌بخشی عمومی و آمادگی مردم برای مواجهه با شرایط احتمالی پیشرو فراهم شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به نزدیک‌شدن فصل گرما، گفت: ممکن است در برخی مقاطع شرایط دشواری در حوزه تأمین انرژی ایجاد شود، اما این موضوع مختص ایران نیست و بسیاری از کشورهای جهان نیز با چنین چالش‌هایی مواجه بوده‌اند.

محتشم، ادامه داد: درحالی‌که بسیاری از کشورهای پیشرفته در برخی فصول با محدودیت‌های جدی در تأمین انرژی روبه‌رو هستند، در کشور ما طی سال‌های گذشته خدمات و امکانات انرژی به‌صورت مستمر در اختیار مردم قرار داشته است.

وی بیان داشت: همکاری مردم در مدیریت مصرف و همراهی رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی می‌تواند نقش مهمی در عبور از شرایط فعلی داشته باشد و انتظار می‌رود با اطلاع‌رسانی دقیق و مستمر، اصلاح الگوی مصرف به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.