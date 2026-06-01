برگزاری جشنواره پویانمایی تهران به نیمه دوم سال موکول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی پویانمایی، محمدرضا کریمی‌صارمی معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به اینکه شرایط برای برگزاری جشنواره پویانمایی تهران در خرداد مهیا نبود، گفت: به دلیل شرایط جنگی شرایط مناسب برگزاری جشنواره انیمیشن نبود. اینترنت بین‌الملل به تازگی وصل شده و به نوعی ارتباط ما هم قطع بود. از سوی دیگر به دلیل شرایط پیچیده جنگی امکان برگزاری جشنواره و تجمع افراد را برای تماشای آثار نداشتیم.

وی ادامه داد: با این حال ما تا جایی که توانستیم جذب فیلم و دیگر فعالیت‌های‌مان را انجام دادیم اما منتظر شرایط مناسب هستیم تا بتوانیم جشنواره را در وضعیتی قابل‌قبول برگزار کنیم.

معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با بیان اینکه ۲ تاریخ احتمالی برای برگزاری جشنواره در نظر گرفته شده است، توضیح داد: دوم آذر و چند روز مانده به پایان سال، ۲ تاریخی هستند که امکان برگزاری جشنواره در آن وجود دارد که به لحاظ جهانی هم تایید شده است. در حال بررسی هستم تا بتوانیم در یکی از این ۲ تاریخ این رویداد را برگزار کنیم.

پیش از این قرار بود چهاردهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران از سوم تا هفتم خرداد در تهران برگزار شود که به دلیل وقوع جنگ رمضان، برپایی آن به تعویق افتاد.