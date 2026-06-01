به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حمید فتاحی، معاون وزیر، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و قائممقام وزیر در امور ارتباطات؛ در نشست فصلی مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنوان «تابآوری، بازآرایی و همافزایی برنامهها و فعالیتها» با اشاره به شرایط جدید پیشروی بخش ارتباطات کشور، بر ضرورت آسیبشناسی اقدامات گذشته و تدوین برنامههای متناسب با شرایط جدید تأکید کرد.
وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات اجرای تکالیف قانونی و اسناد بالادستی از جمله برنامه هفتم پیشرفت و شبکه ملی اطلاعات را در دستور کار دارد، اظهار کرد: تحولات و رخدادهای ماههای گذشته، بهویژه شرایط جنگی و محدودیتهای ناشی از آن، ضرورت بازآرایی برخی برنامهها و اتخاذ تدابیر جدید برای جبران وقفههای ایجادشده را دوچندان کرده است.
تعامل با همه بازیگران حوزه ارتباطات
فتاحی با اشاره به رویکرد وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم، تأکید کرد: از آغاز فعالیت دولت، سیاست تعامل، همدلی و اجماعسازی با همه اجزای زیستبوم ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار قرار گرفت و نتایج این رویکرد امروز بهخوبی قابل مشاهده است.
وی افزود: هیچیک از اپراتورهای ارتباطی، صرفنظر از اندازه و گستره فعالیت، خارج از خانواده ارتباطات کشور نیستند و همه بازیگران این حوزه باید در تحقق اهداف ترسیمشده نقش خود را بهدرستی ایفا کنند.
قائممقام وزیر در امور ارتباطات ادامه داد: بسیاری از اصلاحات مقرراتی و تصمیمات اتخاذشده در حوزه ارتباطات با بهرهگیری از نظرات بخش خصوصی و فعالان صنعت انجام شده و این مسیر در آینده نیز با جدیت دنبال خواهد شد.
فیبر نوری و ۵G؛ دو پروژه پیشران ارتباطات کشور
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به پروژههای اولویتدار وزارت ارتباطات گفت: توسعه شبکه فیبر نوری و گسترش نسل پنجم ارتباطات سیار (۵G) دو پروژه راهبردی و پیشران در حوزه زیرساختهای ارتباطی کشور هستند که با جدیت دنبال میشوند.
وی تصریح کرد: توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات پیشنیاز پیشرفت در سایر حوزههای اقتصادی، اجتماعی و صنعتی کشور است و بدون تقویت این زیرساختها، دستیابی به اهداف توسعهای امکانپذیر نخواهد بود.
فتاحی افزود: اگرچه شاخصهای عملکردی در برخی بخشها نشاندهنده پیشرفت مناسب پروژههاست، اما برای دستیابی به اهداف تعیینشده باید با سرعت و دقت بیشتری حرکت کنیم.
تابآوری شبکه ارتباطی در دوران جنگ به یک الگو تبدیل شد
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به تجربه دوران جنگ و مدیریت شرایط بحرانی در حوزه ارتباطات، گفت: یکی از مأموریتهای اصلی سازمان تنظیم مقررات، پیگیری موضوعات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در حوزه ارتباطات است و در این مسیر با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای ارتباطی، تدابیر لازم برای حفظ پایداری شبکه اتخاذ شد.
وی خاطرنشان کرد: حفظ پایداری ارتباطات در دوران جنگ، به الگویی موفق در حوزه زیرساختهای کشور تبدیل شد؛ زیرا ارتباطات پیشران تمامی بخشهای زندگی مردم و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی است و هرگونه اختلال در این حوزه میتواند آثار گستردهای در سایر بخشها به همراه داشته باشد.
فتاحی ادامه داد: استمرار خدمات ارتباطی در آن مقطع، ضمن حفظ جریان امور کشور، نقش مهمی در تأمین آرامش روانی جامعه داشت و این امکان را فراهم کرد که مردم ارتباط خود را با خانواده و نزدیکانشان حفظ کنند.
بهرهگیری از تجربههای گذشته برای آینده
قائممقام وزیر در امور ارتباطات با قدردانی از تلاش کارکنان وزارت ارتباطات، مدیران و کارکنان اپراتورهای ارتباطی، اظهار کرد: حضور و تلاش همه اعضای خانواده بزرگ ارتباطات در روزهای دشوار گذشته نشان داد که این حوزه از ظرفیت بالایی برای همافزایی و همکاری برخوردار است.
وی تأکید کرد: باید تجربههای بهدستآمده در شرایط بحرانی را بهعنوان درسآموختههای ارزشمند برای آینده به کار بگیریم و با حفظ روحیه تعامل و همراهی، مسیر تحقق برنامههای توسعهای وزارت ارتباطات را با قدرت بیشتری ادامه دهیم.
فتاحی در پایان با قدردانی از تلاش همه فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ابراز امیدواری کرد که با همدلی و همکاری همه بخشها، اهداف تعیینشده در حوزه ارتباطات محقق و زمینه افزایش رضایت مردم و پیشرفت کشور فراهم شود.
