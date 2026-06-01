به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر «بعثت هنرمندان در امتداد بعثت مردم»، ویژهبرنامه هنری «مشق حماسه؛ از کلام امیر» به همت فرهنگسرای قرآن برگزار میشود.
این رویداد هنری با حضور ۱۱۰ نفر از اساتید و هنرمندان برجسته خوشنویسی از جمله استاد یادگار خیام، محمدمهدی میرزایی، علی تن، حمیدرضا جندقی، صابر قیاسی و داوود نیکنام روز سهشنبه ۱۳ خرداد از ساعت ۱۵ تا ۱۹ در فرهنگسرای قرآن برگزار خواهد شد.
در این برنامه، ۱۱۰ فرمایش گهربار حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) با محوریت مفاهیم ایثار، مقاومت، جهاد و شهادت در قالب شیوههای مختلف خوشنویسی از جمله نستعلیق، شکسته، ثلث و نسخ کتابت میشود.
هدف از برگزاری این رویداد، ترویج معارف علوی و ثبت هنرمندانه حکمتهای ماندگار نهجالبلاغه و کلمات نورانی امیرالمؤمنین(ع) است.
در این مراسم همچنین از خانواده شهدای هنرمند قرآنی نیز قدردانی خواهد شد.
علاقهمندان برای حضور در این مراسم میتوانند روز سهشنبه ۱۳ خرداد از ساعت ۱۵ تا ۱۹ به فرهنگسرای قرآن واقع در خیابان قزوین، نرسیده به سهراه آذری مراجعه کنند.
نظر شما