فرهنگسرای قرآن میزبان نمایشگاه «چهار زبان، یک پیام»

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه انفرادی خوشنویسی با عنوان «چهار زبان، یک پیام» مجموعه‌ای از آثار مهدی محرم‌زاده، در نگارخانه هدی فرهنگسرای قرآن برگزار می‌شود.

در این رویداد هنری، ۱۵ اثر خوشنویسی در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد؛ آثاری که با بهره‌گیری از چهار خط ثلث، نستعلیق، لاتین و عبری، جلوه‌ای تازه از آیات نورانی قرآن را در چهار زبان گوناگون به نمایش می‌گذارند.

محتوای اصلی آثار پیرامون آیات قرآنی مرتبط با قوم یهود است و تلاش دارد پیام مشترک قرآن در دعوت به صلح، عدالت و یکتاپرستی را با زبانی هنرمندانه بازتاب دهد.

افتتاحیه نمایشگاه امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه است و نمایش آثار تا پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت.

دوستداران هنر خوشنویسی می‌توانند همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۱۷ با حضور در نگارخانه هدی واقع در فرهنگسرای قرآن، از آثار این نمایشگاه بازدید نمایند و جلوه‌ای تازه از هماهنگی زبان‌ها در بیان پیام واحد الهی را تجربه کنند.