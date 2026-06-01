حملات گسترده جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در تازه‌ترین تجاوزهای خود به جنوب لبنان منطقه الحوش در صور را مورد حمله هوایی قرار دادند.

حملات رژیم صهیونیستی همچنین شامل مناطق یحمر الشقیف در استان نبطیه و منطقه ملیخ در استان جزین جنوبی و همچنین منطقه خربه سلم نیز شده است.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی همچنین ۳ حمله متوالی به منطقه کفرحونه در استان جزین جنوبی انجام دادند.

منابع رسانه‌ای لبنان همچنین از حملات رژیم صهیونیستی به شهرک العدوسیه واقع در استان صیدا خبر دادند. شبکه خبری المیادین همچنین از حمله رژیم صهیونیستی به منطقه مروانیه و شهابیه و ارنون و کفرتبنیت و تولین در جنوب لبنان خبر داد.