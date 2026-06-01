لفاظی وزیر نزدیک به نتانیاهو علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، یک وزیر نزدیک به نتانیاهو مدعی دور جدیدی از درگیری حتی بدون حمایت واشنگتن شد.
یوآو کیش وزیر آموزش و پرورش رژیم صهیونیستی مدعی شد که تلآویو حتی بدون حمایت آمریکا وارد دور جدید درگیری با ایران خواهد شد.
کیش که به بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی نزدیک است، ادعا کرد: ما هنوز کار را در غزه و لبنان و ایران یکسره نکردهایم.
وی سخنان مطرح شده درباره توافق بین آمریکا و ایران را تبلیغات رسانهای توصیف کرد.
او ادعا کرد: حتی اگر آمریکاییها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای اقدام نکنند، ما متعهد هستیم مانع دسترسی ایران به این سلاح شویم.
این سخنان در حالی مطرح میشود که نتانیاهو و وزیر جنگ کابینهاش امروز دوشنبه دستور حمله به ضاحیه جنوبی بیروت را صادر کردند. رژیم صهیونیستی بردامنه حملات خود به غزه و لبنان افزوده است و شماری دیگر را به خاک و خون کشیده است.
