  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳

نگرانی صهیونیست‌ها از قابلیت جدید پهپادهای حزب‌الله برای شکار نظامیان

نگرانی صهیونیست‌ها از قابلیت جدید پهپادهای حزب‌الله برای شکار نظامیان

رسانه های عبری زبان نگرانی خود را نسبت به قابلیت جدید پهپادهای حزب الله برای شکار نظامیان صهیونیست ابراز کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های عبری زبان گزارش دادند، این موضوع بسیار نگران کننده است. حزب الله نظامیان صهیونیست را با پهپادهای انتحاری خود حتی در ساعات تاریکی و شب نیز هدف قرار می دهد.

شبکه ۱۲ تلویزیون این رژیم نیز گزارش داد، حزب الله نظامیان صهیونیست را در طول شب با پهپادهای مجهز به دوربین های حرارتی رصد کرده و هدف قرار می دهد.

روز گذشته نیز رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد، یک پهپاد متعلق به نیروهای حزب الله لبنان تعدادی از عناصر تیپ گفعاتی را هدف قرار داد.

بر اساس این گزارش، حمله مذکور به صورت خاصی نگران کننده است چرا که این اتفاق در شب رخ داده و نشان می دهد حزب الله قدرت هدف قرار دادن نظامیان صهیونیست با پهپادهای انتحاری در ساعات تاریکی را نیز دارد.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اضافه کرد، به احتمال زیاد این پهپادها مجهز به سیستم های دید در شب هستند که می توانند حتی در تاریکی، عناصر دشمن را هدف قرار دهند.

پیشتر نیز رسانه های صهیونیستی اذعان کردند، حریم هوایی مناطق شمالی اراضی اشغالی در برابر پهپادهای حزب الله کاملا باز است.

کد مطلب 6846696

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها