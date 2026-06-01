اهدای اسکار سینمای آلمان در فضایی سیاسی؛ «صدای سقوط» ۱۰ جایزه برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، «صدای سقوط»، درام تجربی تاریخی ماشا شیلینسکی که زندگی چهار زن جوان را از چهار دوره مختلف در مناطق روستایی شرق آلمان دنبال می‌کند، جوایز سینمای آلمان را که با نام «لولا» شناخته می شود و همپای اسکار این کشور است، درو کرد و ۱۰ جایزه لولا از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را برای شیلینسکی به ارمغان آورد.

این فیلم که دومین فیلم بلند شیلینسکی است و سال پیش در کن به نمایش درآمد و جایزه هیئت داوران را از آن خود کرد، در میان نامزدها هم پیشتاز جوایز لولای ۲۰۲۶ بود و با کسب ۱۱ نامزدی، در هر بخشی که نامزد شد، جایزه را از آن خود کرد.

فیلم «نامه‌های زرد» ساخته ایلکر چاتک، برنده جایزه جشنواره‌ فیلم برلین، که در مقایسه با فیلم «صدای سقوط»، تقریبا در دور رقابت‌ها کنار گذاشته شد، تنها جایزه نقره‌ای لولا برای بهترین فیلم و جایزه‌ بهترین موسیقی متن را برای آهنگساز ماروین میلر، از آن خود کرد.

کمدی «اوه، این خلاء غیرقابل توصیف» ساخته‌ سیمون ورهوفن، دو جایزه بازیگری را از آن خود کرد. یکی از این جوایز برای بهترین بازیگر زن به سینتا برگر ۸۵ ساله، بانوی بزرگ سینمای آلمان (و مادر سیمون ورهوفن) رسید که اولین لولای خود را دریافت کرد و مایکل ویتنبورن، از دیگر بازیگران پیشکسوت و محبوب آلمانی که در این فیلم نقش همسر او را بازی کرد.

جایزه بهترین بازیگر مرد هم به آگوست دیل برای فیلم «ناپدید شدن یوزف منگله»، به کارگردانی کریل سربرنیکوف، رسید که در آن او نقش پزشک جنایتکار نازی را بازی می‌کند که پس از جنگ جهانی دوم به آمریکای جنوبی فرار ‌کرد.

این مراسم که به طرز شگفت‌آوری احساسی و به شدت سیاسی بود، به میزبانی کریستین فریدل، بازیگر فیلم‌های «منطقه مورد علاقه» و «نیلوفر سفید» برگزار شد.

ویم وندرس، کارگردان افسانه‌ای آلمانی و سازنده فیلم‌هایی چون «پاریس، تگزاس»، «پینا» و «روزهای عالی» برای یک عمر دستاورد هنری، جایزه افتخاری لولا را دریافت کرد. او در سخنرانی خود به انتقاد از خود پرداخت و به تصمیماتی که در طول ۶۰ سال فعالیت سینمایی‌اش گرفته بود، پرداخت. وندرس به طور خاص درباره صحنه‌ای از فیلم «حرکت اشتباه» محصول ۱۹۷۵ صحبت کرد که شامل صحنه‌ای برهنه از ناستاسیا کینسکی، بازیگر زن، است که در آن زمان تنها ۱۳ سال داشت. وندرس گفت امروز آن صحنه را فیلمبرداری نخواهد کرد و با این سوال که آیا آن را برای همیشه از فیلم حذف کند یا خیر، در کشمکش است و از فیلمسازان جوان‌تر حاضر در سالن برای حل این مشکل کمک خواست.

تماشاگران در سالن برلین، هنگامی که تریشیا تاتل برای اهدای جایزه بهترین کارگردان روی صحنه آمد، ایستاده او را تشویق کردند. این استقبال به معنی حمایت از مدیر جشنواره فیلم برلین بود که اوایل سال ۲۰۲۶ به دلیل اظهارات طرفدار فلسطین یکی از برندگان امسال برلیناله، نزدیک بود شغل خود را از دست بدهد و با کمپینی به رهبری مطبوعات راست‌گرا برای سرنگونی خود مواجه شد اما از حمایت از این فیلمساز دست نکشید. اینگو فلیس، تهیه‌کننده فیلم «نامه‌های زرد» هم در سخنرانی پذیرش جایزه خود، به شکل مستقیم از ولفرام وایمر، وزیر فرهنگ آلمان که در میان تماشاگران نشسته بود و به تاتل فشار آورده بود تا استعفا کند، انتقاد کرد.

لیست کامل برندگان جوایز فیلم آلمان چنین است:

لولا برای بهترین فیلم: «صدای سقوط» به کارگردانی ماشا شیلینسکی

لولا نقره‌ای بهترین فیلم: «نامه‌های زرد» به کارگردانی ایلکر چاتک

لولا برنزی بهترین فیلم: «اوه، این خلأ غیرقابل توصیف» به کارگردانی سیمون ورهوفن

بهترین کارگردان: ماشا شیلینسکی برای فیلم «صدای سقوط»

بهترین بازیگر مرد: آگوست دیل برای فیلم «ناپدید شدن یوزف منگله»

بهترین بازیگر زن: سینتا برگر برای فیلم «اوه، این خلأ غیرقابل توصیف»

بهترین بازیگر زن نقش مکمل: لنا اورزندوفسکی برای فیلم «صدای سقوط»

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل: مایکل ویتنبورن برای فیلم «اوه، این خلأ غیرقابل توصیف»

بهترین فیلمبرداری: فابیان گمپر برای فیلم «صدای سقوط»

بهترین تدوین: اولین رک برای فیلم «صدای سقوط»

بهترین طراحی صدا: کلودیو دمل، بیلی مایند، کای تبل، سباستین هایزر، یورگن شولتز برای فیلم «صدای سقوط»

بهترین طراحی لباس: سابرینا کرامر برای «صدای سقوط»

بهترین طراحی صحنه: کوزیما ولنزر، مایکه کیفر برای «صدای سقوط»

بهترین مو و گریم: آن ماری والتر، ایرنینا شوارتز برای «صدای سقوط»

بهترین موسیقی متن: ماروین میلر برای فیلم «نامه‌های زرد»

بهترین مستند: سیری هوستوت برای «رقص دور خود»

بهترین فیلم کودک: «پسر سیرک»

بهترین جلوه‌های ویژه: مایکل ورتمن، فرانک شلگل برای «مومو»

جایزه تماشاگران برای موفق‌ترین فیلم: «قایق مانیتو» به کارگردانی مایکل «بولی» هربیگ

یک عمر دستاورد هنری لولا: ویم وندرس