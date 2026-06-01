پژمانفر: افزایش حقوق کارگران ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر با اشاره به موضوع افزایش حقوق کارگران، اظهار کرد: در پی وصول شکایات و درخواستهای متعدد از سوی جامعه کارگری درباره نحوه اجرای افزایش حقوق، این موضوع به صورت ویژه در دستورکار کمیسیون اصل نود قرار گرفت و مورد بررسی قرار گرفت. با پیگیریهای انجام شده از سوی کمیسیون و همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط به خصوص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سرعت و جدیت این موضوع را دنبال کرد و دستور اجرای افزایش حقوق کارگران را ابلاغ کرد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: این افزایش حقوق بر اساس مصوبه شورای عالی کار که با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران به تصویب رسیده بود، با ابلاغ وزیر وارد مرحله اجرا خواهد شد و امیدواریم آثار آن در حقوق و مزایای پرداختی خرداد ماه کارگران مشاهده شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با قدردانی از اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وجود برخی دیدگاهها، ملاحظات و حتی مخالفتهای مطرح شده، با جدیت و مسئولیتپذیری این موضوع را دنبال کرد و زمینه اجرای مصوبه مربوط به افزایش حقوق کارگران را فراهم ساخت که این اقدام شایسته تقدیر است.
پژمانفر خاطرنشان کرد: اعلام و اجرای این تصمیم در ایام پربرکت دهه ولایت، خبر امیدوارکنندهای برای جامعه کارگری کشور است و امیدواریم آثار آن در بهبود معیشت و ارتقای رفاه این قشر شریف و زحمتکش نمایان شود.
نظر شما