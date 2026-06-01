آغاز رسمی فاز نخست برنامه پزشکی خانواده در ۲۰ شهرستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، بابک فرخی، در نشست ستاد اجرایی کشوری برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، اقدامات انجام‌ شده برای آغاز فاز اجرایی طرح را تشریح کرد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای آغاز رسمی فاز نخست برنامه از ابتدای تیرماه، گفت: برای ارزیابی میزان آمادگی شهرستان‌های منتخب، ۱۰ تیم پایش و نظارت تشکیل شده است که هر تیم مسئولیت بررسی دو شهرستان را برعهده خواهد داشت.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت افزود: اعضای این تیم‌ها از بخش‌های مختلف مرتبط با برنامه انتخاب شده‌اند و پیش از اعزام، جلسات هماهنگی لازم را برگزار خواهند کرد. همچنین چک‌لیست‌های ارزیابی تدوین شده تا روند پایش و نظارت به‌صورت منسجم و هدفمند انجام شود.

وی ادامه داد: مقرر شده است بازدیدهای میدانی و فرآیند پایش در بازه زمانی تعیین‌شده انجام و نتایج آن در قالب گزارش‌های کارشناسی ارائه شود تا در صورت نیاز، اقدامات اصلاحی پیش از آغاز رسمی اجرای برنامه صورت گیرد.

فرخی با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان بخش‌های مختلف، خاطرنشان کرد: همکاری و هم‌افزایی تمامی حوزه‌های مرتبط، نقش مهمی در اجرای موفق برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع و دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده خواهد داشت.