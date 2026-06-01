شهریاری: القای برتری مطلق داروی خارجی نگران‌ کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسینعلی شهریاری، با اشاره به چالش‌های گرایش به داروهای خارجی، گفت: یکی از موضوعات مهم در نظام سلامت، نگاه برخی بیماران و حتی برخی پزشکان به داروهای خارجی است در حالی که در بسیاری از موارد، تولیدات داخلی از کیفیت مناسب و قابل قبول برخوردارند.

وی افزود: البته ادعا نمی‌کنیم تمام تولیدات داخلی در همه حوزه‌ها دقیقاً هم‌ سطح برخی برندهای خارجی هستند اما در کشور نمونه‌های موفق متعددی داریم و برخی داروهای تولید داخل در سطح های‌تک تولید شده و حتی به کشورهای دیگر نیز صادر می‌شوند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: مواد اولیه دارویی در بسیاری موارد از کشورهایی مانند هند و چین تأمین می‌شود و لازم است نظارت بر کیفیت این مواد اولیه و فرآیند تولید داروها با دقت بیشتری دنبال شود.

شهریاری تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد، برخی پزشکان متخصص یا فوق تخصص به بیماران، به‌ویژه بیماران خاص و سرطانی، توصیه می‌کنند که داروی خارجی اثربخشی بیشتری دارد این در حالی است که طبق قانون، در صورت وجود مشابه داخلی، دولت تعهدی نسبت به حمایت از واردات نمونه خارجی ندارد.

وی یادآور شد: اختلاف قیمت میان داروی داخلی و خارجی در برخی موارد بسیار بالاست به‌ گونه ای که ممکن است یک داروی داخلی یک یا ۲ میلیون تومان قیمت داشته باشد اما نمونه خارجی همان دارو تا چند ده میلیون تومان قیمت‌گذاری شود و بیمه‌ها نیز هزینه آن را تقبل نکنند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: زمانی که پزشک به بیمار القا می‌کند تنها داروی خارجی مؤثر است، بیمار و خانواده او دچار نگرانی و فشار مضاعف می‌شوند و تصور می‌کنند بدون تهیه نمونه خارجی امکان درمان وجود ندارد.

وی ادامه داد: هم جامعه پزشکی و هم مردم باید در این حوزه دقت بیشتری داشته باشند؛ پزشکان باید در تجویز دارو صرفاً ملاحظات علمی را مدنظر قرار دهند و مردم نیز با اعتماد بیشتر به تولیدات داخلی و پرهیز از حساسیت‌های غیرضروری، به مدیریت منطقی مصرف دارو کمک کنند.