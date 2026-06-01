به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با انتشار اطلاعیهای از عموم مردم انقلابی قم برای حضور در اجتماع مردمی حمایت از حزبالله لبنان و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی دعوت به عمل آورد.
در این اطلاعیه با تأکید بر ضرورت اعلام حمایت از جبهه مقاومت، از اقشار مختلف مردم خواسته شده است تا با حضور گسترده در این اجتماع مردمی، همبستگی خود را با ملت لبنان و نیروهای مقاومت به نمایش بگذارند.
این برنامه امشب دوشنبه از ساعت ۲۱ برگزار خواهد شد و مردم قم در میادین و خیابانهای اصلی استان در این اجتماع ضدصهیونیستی حضور خواهند یافت.
شخصیت های حوزوی و سیاسی نیز در این اجتماعات به ایراد سخنرانی می پردازند و طنین سرودهای حماسی و انقلابی همراه با آیین پرچم زنی به اجرا در می آید.
قم- مردم انقلابی و ولایتمدار قم امشب با حضور در اجتماعات مردمی حمایت از حزبالله لبنان و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، همبستگی خود را با جبهه مقاومت اعلام می کنند.
