به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمرتضی اعتصامی امروز دوشنبه، در جمع خبرنگاران، با انتقاد شدید از وضعیت اشغال پیاده‌روها توسط نمایشگاه‌داران خودرو، این اقدام را تضییع حقوق شهروندی دانست و خواستار برخورد قاطع شهرداری بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها شد.

وی در ادامه با بیان اینکه پیاده‌روها به جولانگاه برخی نمایشگاه‌داران خودرو تبدیل شده است، اظهار داشت: متأسفانه شاهد هستیم که بخش عمده‌ای از پیاده‌روهای راسته نمایشگاه‌داران توسط خودروهای فروشی اشغال شده و عبور و مرور شهروندان را با اختلال جدی مواجه کرده است.

وی با اشاره به ضعف نظارتی اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران تصریح کرد: متأسفانه اتحادیه مربوطه نظارت مستمری بر فعالیت واحدهای صنفی تحت نظارت خود ندارد و استمرار این رویه باعث شده تا پارک خودروها در پیاده‌رو، به یک عرف غلط اجتماعی تبدیل شود؛ تا جایی که صدای اعتراض عابران پیاده بلند شده است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر کرج با تأکید بر اینکه این رفتار نادیده گرفتن حقوق اولیه شهروندان است، افزود: این بی‌توجهی‌ها تا حدی است که حتی حق تقدم و ایمنی گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه از جمله زنان باردار، سالمندان و کودکان نیز رعایت نمی‌شود و در بسیاری از موارد، شاهد مسدود شدن کامل عرض پیاده‌راه هستیم که این امر علاوه بر زشتی بصری، خطرات جدی برای شهروندان به همراه دارد.

اعتصامی در پایان با یادآوری تکالیف قانونی شهرداری در این حوزه یادآور شد: مطابق با بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، سد معبر عمومی و اشغال پیاده‌روها ممنوع بوده و شهرداری مکلف است نسبت به رفع سد معبر و آزادسازی پیاده‌روهایی که به هر شکلی مسدود شده‌اند، با جدیت اقدام نماید.

وی خاطرنشان کرد: از شهرداری کرج انتظار می‌رود با قید فوریت در راستای صیانت از حقوق عابران پیاده، نسبت به آزادسازی معابر عمومی در این مناطق اقدام کند.