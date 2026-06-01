۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۴

برقراری پرواز در مسیر یزد- تبریز و بالعکس

یزد - مدیرکل فرودگاه‌های استان یزد از برقراری پرواز در مسیر تبریز- یزد -تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حمیدپور با اشاره به برقراری پرواز در مسیر یزد _ تبریز و بالعکس گفت: در راستای تردد هوایی شهروندان و توسعه ارتباطات هوایی استان ، این پروازها در روزهای سه شنبه و جمعه توسط شرکت هواپیمایی پویا برقرار شد.

وی افزود: این پروازها با هواپیمای جت امبرائر ۱۴۵ انجام خواهد شد و استمرار آن منوط به استقبال مسافران محترم در این مسیر است و مسافران گرامی می‌توانند برای تهیه بلیط به آژانس های هواپیمایی و یا سکوهای اینترنتی مجاز فروش بلیط مراجعه نمایند.

حمیدپور با تأکید بر اهمیت توسعه شبکه پروازی فرودگاه بین‌المللی شهید آیت الله صدوقی اظهار داشت: افزایش و تنوع پروازها نقش مهمی در ارتقای خدمات‌رسانی، تسهیل سفرهای هوایی و رونق اقتصادی و گردشگری کهن شهر یزد و دارالعباد خواهد داشت.

