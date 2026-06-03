به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین اسمعلی، آزادکار نوجوان تبریزی و نایبقهرمان کشتی آزاد آسیا، شامگاه چهارشنبه سیزدهم خردادماه هنگام ورود به فرودگاه شهید مدنی تبریز مورد استقبال مسئولان ورزشی استان قرار گرفت.
در این مراسم جبرائیل منصور قربانی معاون امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، جابر اسدی سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز و وحید دژمخوی دبیر هیأت کشتی استان به همراه جمعی از شهروندان و علاقهمندان به کشتی حضور داشتند.
امیرحسین اسمعلی در رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان آسیا که به میزبانی کشور ویتنام برگزار شد، با عملکردی درخشان موفق شد مدال نقره این مسابقات را کسب کرده و عنوان نایبقهرمانی قاره کهن را به دست آورد. این موفقیت با استقبال گرم جامعه ورزشی تبریز همراه شد.
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