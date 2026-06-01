سبزعلی: هیچ کمبود کالای اساسی در جنگ نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سبزعلی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح اقدامات صورتگرفته در دوران جنگ اظهار کرد: با وجود تمامی چالشها، شهرستان ری هیچگونه کمبود جدی در تأمین نان و اقلام ضروری نداشت و نانواییها با آمادگی کامل و بهصورت شبانهروزی به فعالیت خود ادامه دادند.
وی افزود: ۴۸ واحد نانوایی لواش در شهرستان ری بهصورت ۲۴ ساعته فعال شد و با نصب بنرهای اطلاعرسانی، دسترسی مردم به نان در تمام ساعات شبانهروز تضمین گردید. سبزعلی با بیان اینکه شهرستان ری در ایام جنگ همچنان مسکونی بود، خاطرنشان کرد: این ثبات نسبی جمعیتی به مدیریت موفق بازار و توزیع کالا کمک شایانی کرد.
رئیس اتاق اصناف ری با تأکید بر ذخیرهسازی مناسب کالاهای اساسی تصریح کرد: با همکاری مباشران و انبارداران، ذخایر کافی از اقلامی همچون برنج، حبوبات، قند، شکر و روغن تأمین شده بود و هیچگونه کمبود یا نگرانی در این زمینه وجود نداشت. حتی فروشگاههای زنجیرهای نیز در صورت نیاز از انبارهای مرکزی خود در شهرستان اقلام مورد نیاز را دریافت میکردند.
سبزعلی از نظارتهای مستمر و میدانی در طول دوران بحران خبر داد و گفت: گشتهای مشترک با حضور تعزیرات حکومتی، صنعت، معدن و تجارت، بازرسی اصناف و بخشداریها بهصورت روزانه انجام میشد و با متخلفان در زمینههای کمفروشی، گرانفروشی و تخلفات بهداشتی برخورد قاطع صورت گرفت. وی ارزش ریالی جرایم صادر شده را بالغ بر ۴۵۲ میلیارد ریال اعلام کرد.
وی در پایان با اشاره به تدابیر فنی برای مقابله با اختلال در زیرساختها یادآور شد: نانواییهای دوگانهسوز (سوخت شهری و LPG)، تجهیز ۲۲۴ واحد به ژنراتور و تأمین سیلندر گاز LPG برای ۱۳۰ نانوایی از جمله اقداماتی بود که برای تضمین پخت نان در شرایط اضطراری انجام شد. همچنین دو نانوایی صنعتی و واحدهای سیار پخت نان نیز برای پوششدهی در شرایط بحرانی پیشبینی شده بودند.
