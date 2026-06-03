به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضایی صبح چهارشنبه در جریان بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا و کمیته فنی کمیسیون عمران از روند تجهیز سالن آمفیتئاتر مرکز پژوهشها و کتابخانه عمومی وابسته به آن، اظهار کرد: تغییر رویکرد کتابخانهها از فضاهای صرفاً مطالعاتی به مراکز فعال فرهنگی و اجتماعی، گامی ضروری برای افزایش اقبال عمومی و حضور شهروندان است.
وی با اشاره به ضرورت تطبیق عملکرد کتابخانهها با نیازهای روز جامعه و تحولات سریع فرهنگی و اجتماعی، تصریح کرد: زمانی که خدمات کتابخانهها متناسب با نیازهای واقعی مخاطبان و متنوع باشد، این مراکز به پاتوقهای اصلی فرهنگی تبدیل شده و بهتبع آن، نرخ مطالعه نیز در جامعه رشد خواهد یافت.
رضایی با اشاره به تقارن فصل تابستان و افزایش حضور شهروندان در فضاهای باز، افزود: مدیریت شهری همدان در راستای دسترسی آسانتر شهروندان به کتاب، برنامههایی برای ایجاد کتابخانههای موقت و سیار در پارکها و بوستانهای سطح شهر در دستور کار دارد که با همکاری نهاد کتابخانههای عمومی اجرایی خواهد شد.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر همدان همچنین بر ضرورت تشکیل کارگروه تخصصی برای بررسی آسیبشناسانه حوزه کتابخوانی تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیتهای موجود در شهرداری، برگزاری مسابقات کتابخوانی با محوریت کتب شاخص و پرمحتوا، و همچنین تقویت تعاملات میان سازمان فرهنگی شهرداری و نهاد کتابخانههای عمومی، از جمله راهکارهای عملیاتی برای توسعه فرهنگ مطالعه در سطح خانوادهها و آحاد جامعه است.
وی در پایان ضمن اعلام آمادگی شورای شهر برای گسترش همکاریهای مشترک با نهاد کتابخانهها، خاطرنشان کرد: شهرداری همدان در حد توان و ظرفیتهای قانونی خود، از هرگونه طرح و ایدهای که منجر به نهادینه شدن فرهنگ مطالعه و ترویج کتابخوانی در میان شهروندان شود، حمایت میکند.
نظر شما