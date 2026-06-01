به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحسن محمودی،شامگاه دوشنبه، در جمع اصحاب رسانه با اشاره به فرارسیدن سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و قیام تاریخی ۱۵ خرداد، اظهار کرد: ۱۵ خرداد نماد وحدت و ایستادگی مردم دیار قیام است و به همین مناسبت، برنامههای گستردهای در شهرستانهای استان تهران تدارک دیده شده است.
وی با بیان اینکه تمامی دستگاهها، نهادها، هیئتهای مذهبی و مجموعههای مردمی در برگزاری این برنامهها مشارکت دارند، افزود: مسیر اصلی جشنهای غدیر و برنامههای مردمی در قالب «مهمانی کیلومتری غدیر» از میدان امام حسین(ع) تا میدان امام خمینی(ره) و میدان امام خامنهای(مدظلهالعالی) طراحی شده و در محلات مختلف نیز برنامههای متعددی اجرا میشود.
محمودی با اشاره به مراسم بزرگداشت امام راحل خاطرنشان کرد: این مراسم در حرم مطهر امام خمینی(ره) برگزار میشود و پیام رهبر معظم انقلاب قرائت خواهد شد. از مردم تهران و شهرستانهای استان دعوت میکنیم با حضور پرشور خود، بار دیگر با آرمانهای امام تجدید بیعت کنند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران با تأکید بر اینکه ۱۵ خرداد نماد وحدت و ایستادگی مردم دیار قیام است، تصریح کرد: راهپیمایی بزرگ ۱۵ خرداد ساعت ۱۰ صبح از میدان امام حسین(ع) به سمت میدان امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد و مردم بار دیگر حماسهآفرینی خود را به نمایش میگذارند.
وی اضافه کرد: نماز جمعه این هفته نیز با حال و هوای ۱۵ خرداد برگزار میشود و نماز جمعه ویژه این مناسبت در جوادآباد و روستای محمدآباد عربها که شهدای ارزشمندی تقدیم انقلاب کردهاند، برپا خواهد شد.
محمودی از برپایی نمایشگاه اسناد ۱۵ خرداد خبر داد و گفت: این نمایشگاه از امروز به مدت سه روز پذیرای علاقهمندان است. همچنین مسابقات فرهنگی، برنامههای ورزشی، یادوارههای شهدا و تجمعات مردمی در نقاط مختلف پیشبینی شده است.
وی افزود: عصر روز ۱۵ خرداد نیز در محل مدفن شهدای این قیام تاریخی، مراسم غبارروبی، عطرافشانی و اهدای گل برگزار میشود و پس از نماز مغرب و عشا، مراسم ویژهای با حضور مردم منطقه در یادمان شهدای ۱۵ خرداد برپا خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران با اشاره به شرایط حساس منطقه و ضرورت حفظ انسجام ملی تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همدلی نیاز داریم. همه جریانها و گروهها باید از طرح مسائل اختلافبرانگیز و سیاسی در تجمعات مردمی پرهیز کنند و در کنار یکدیگر از آرمانهای انقلاب اسلامی و منافع ملی صیانت نمایند.
وی در پایان با دعوت از مردم برای حضور در برنامهها خاطرنشان کرد: حضور پرشور مردم در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و قیام ۱۵ خرداد، بار دیگر وفاداری ملت ایران به آرمانهای امام، شهدا و انقلاب اسلامی را به نمایش خواهد گذاشت.
