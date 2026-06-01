فرماندار دیّر: نسل نوجوان و جوان با قیام ۱۵ خرداد آشنا شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی صبح دوشنبه در نشست هماهنگی بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و قیام ۱۵ خرداد اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص کشور، مراسم سالگرد ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی با رویکردی متفاوت و با پیش‌بینی ویژه‌برنامه‌ها برگزار شود.

فرماندار دیّر افزود: در ماه‌های اخیر دو جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشتیم و اکنون نیز در شرایط آتش‌بس قرار داریم؛ از این‌رو باید برنامه‌ای متفاوت، باشکوه‌تر و با حضور گسترده مردم برگزار شود.

وی با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌ها و نهادها گفت: لازم است از ظرفیت پیام‌رسان‌ها، رسانه‌ها، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای اطلاع‌رسانی و اجرای هرچه بهتر برنامه‌ها استفاده شود.

سجادی با اشاره به ضرورت تقویت همبستگی اجتماعی تصریح کرد: بیش از گذشته باید بر وحدت و انسجام تأکید و آن را به‌صورت عملی به نمایش بگذاریم؛ همچنین هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداران و نیروهای انتظامی و نظامی باید به‌طور کامل برقرار باشد.

وی با اشاره به اهمیت فضاسازی متناسب این ایام افزود: برنامه‌های بخش‌ها باید با هماهنگی مرکز شهرستان انجام شود و در برگزاری برنامه‌های ۱۴ و ۱۵ خرداد وحدت رویه و انسجام اجرایی وجود داشته باشد.

آگاهی‌بخشی به نسل جوان

فرماندار دیّر این ایام را فرصتی مناسب برای تبیین آرمان‌ها و اندیشه‌های امامین انقلاب و بازخوانی قیام تاریخی ۱۵ خرداد دانست و گفت: این مناسبت‌ها فرصت ارزشمندی برای تشریح و بازخوانی آرمان‌های امامین انقلاب، شهدای ۱۵ خرداد و نیز شهدای جنگ تحمیلی اخیر است.

وی قیام ۱۵ خرداد را نقطه عطف تاریخ ایران عنوان کرد و افزود: قیام ۱۵ خرداد سرآغاز بیداری ملت ایران بود و پس از آن شاهد خیزش‌های مردمی علیه رژیم ستمشاهی بودیم که به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید.

سجادی با تأکید بر نقش آگاهی‌بخشی به نسل جوان بیان کرد: در کنار بیان آرمان‌های امامین انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی اخیر، باید به قیام ۱۵ خرداد نیز پرداخته شود تا نسل نوجوان و جوان به اهمیت این قیام پی ببرند.

وی خواستار ترویج مفاهیم و ارزش‌های انقلاب اسلامی شد و با تأکید بر برگزاری باشکوه مراسم ۱۴ و ۱۵ خرداد خاطرنشان کرد: باید وحدت و انسجام خود را حفظ کنیم و با همدلی، برنامه‌هایی در شأن این ایام برگزار شود.