  1. استانها
  2. تهران
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

برنامه‌های دهه ولایت و گرامیداشت شهدای خدمت در میادین شهرهای تهران

برنامه‌های دهه ولایت و گرامیداشت شهدای خدمت در میادین شهرهای تهران

تهران- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران می‌گوید برنامه‌های دهه امامت و ولایت و همچنین مراسم گرامیداشت شهدای خدمت، با محوریت میادین اصلی شهرها برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی، ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های مناسبت‌های پیش‌رو گفت: مراسم گرامیداشت شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و دیگر شهدای خدمت، روزهای ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت با شعار «شهید خدمت، جان‌فدای ایران» در میادین شهرها برگزار خواهد شد.

به گفته رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، میادین و فضاهای عمومی به عنوان کانون اصلی برنامه‌های مردمی در نظر گرفته شده‌اند. در این مراسم‌ها، علاوه بر سخنرانی و برنامه‌های فرهنگی، فضاسازی محیطی و نمایش تصاویر شهدای خدمت نیز انجام می‌شود.

محمودی با اشاره به آغاز دهه امامت و ولایت (از عید قربان تا عید غدیر) تأکید کرد که مجموعه‌های فرهنگی، هیئت‌های مذهبی، مساجد و دستگاه‌های مختلف باید از همه ظرفیت‌های خود برای برگزاری باشکوه این ایام استفاده کنند.

به گفته او، امسال عید غدیر با سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) تقارن یافته است و این فرصت مناسبی برای تبیین پیوند میان فرهنگ غدیر، ولایت و انقلاب اسلامی است. ویژه‌برنامه‌های عید غدیر در عصر و شامگاه ۱۴ خرداد در میادین اصلی شهر برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران همچنین به سالگرد قیام ۱۵ خرداد اشاره کرد و گفت: راهپیمایی مردمی و تجمعات ویژه در مناطقی که شهدای این قیام را تقدیم کرده‌اند، برگزار خواهد شد.

محمودی در پایان تأکید کرد: هرچه برنامه‌های فرهنگی و مذهبی با محوریت مردم و در فضای عمومی شهرها برگزار شود، تأثیر بیشتری در تبیین ارزش‌های دینی و انقلابی خواهد داشت.

کد مطلب 6826803

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها