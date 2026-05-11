به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی، ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های مناسبت‌های پیش‌رو گفت: مراسم گرامیداشت شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و دیگر شهدای خدمت، روزهای ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت با شعار «شهید خدمت، جان‌فدای ایران» در میادین شهرها برگزار خواهد شد.

به گفته رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، میادین و فضاهای عمومی به عنوان کانون اصلی برنامه‌های مردمی در نظر گرفته شده‌اند. در این مراسم‌ها، علاوه بر سخنرانی و برنامه‌های فرهنگی، فضاسازی محیطی و نمایش تصاویر شهدای خدمت نیز انجام می‌شود.

محمودی با اشاره به آغاز دهه امامت و ولایت (از عید قربان تا عید غدیر) تأکید کرد که مجموعه‌های فرهنگی، هیئت‌های مذهبی، مساجد و دستگاه‌های مختلف باید از همه ظرفیت‌های خود برای برگزاری باشکوه این ایام استفاده کنند.

به گفته او، امسال عید غدیر با سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) تقارن یافته است و این فرصت مناسبی برای تبیین پیوند میان فرهنگ غدیر، ولایت و انقلاب اسلامی است. ویژه‌برنامه‌های عید غدیر در عصر و شامگاه ۱۴ خرداد در میادین اصلی شهر برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران همچنین به سالگرد قیام ۱۵ خرداد اشاره کرد و گفت: راهپیمایی مردمی و تجمعات ویژه در مناطقی که شهدای این قیام را تقدیم کرده‌اند، برگزار خواهد شد.

محمودی در پایان تأکید کرد: هرچه برنامه‌های فرهنگی و مذهبی با محوریت مردم و در فضای عمومی شهرها برگزار شود، تأثیر بیشتری در تبیین ارزش‌های دینی و انقلابی خواهد داشت.