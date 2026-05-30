معاون فرماندار گناوه: ادارات در برگزاری مراسم سالگرد امام همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن درویشی عصر شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با دستورکار هماهنگی برنامه های سالروز ارتحال امام و قیام ۱۵ خرداد با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی وتمامی شهدا اظهار کرد: شخصیت حضرت امام خمینی (ره)، جایگاه والای ایشان در هدایت نهضت اسلامی و نقش بی‌بدیل آن امام بزرگوار در شکل‌گیری، تثبیت و تداوم جمهوری اسلامی ایران بر کسی پوشیده نیست و امروز همه ما با افتخار خود را خدمتگزار مردم در مسیر آرمان‌های بلند امام راحل می‌دانیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری گناوه افزود: مجموعه نماینده حاکمیت در این شهرستان ضمن اینکه از ساختار اجرایی و اهتمام به اجرای برنامه های دولت چهاردهم حفاظت و اهمیت قایل می شود، نقش و رسالت خود را با در کنار مردم بودن، ایفا می کند .

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد بیان کرد: از ظرفیت ادارات شهرستان در حوزه پشتیبانی برنامه های ستاد بزرگداشت ارتحال معمار کبیر انقلاب استفاده خواهد شد.

وی از همه ادارات شهرستان گناوه خواست تا جهت برگزاری هرچه باشکوه مراسم سالروز ارتحال ملکوتی امام (رض) و قیام ۱۵ خرداد همکاری کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری گناوه همچنین از حضور پررنگ‌ مردم این شهرستان در تجمعات شبانه بیعت با رهبری، انسجام و وفاق ملی و حمایت از نیروهای مسلح و مدافعان امنیت قدردانی کرد.

تکلیف‌محوری، معنویت و تولید قدرت؛ سه مؤلفه برجسته مکتب امام خمینی (ره)

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) ناحیه گناوه نیز با اشاره به ضرورت تبیین ابعاد شخصیتی و فکری حضرت امام خمینی (ره) در آستانه سی و هفتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: پرداختن به شاخصه‌های مکتب امام، منظومه فکری ایشان و روحیه تکلیف‌محوری که در تمام رفتارها و سلوک سیاسی امام راحل متجلی بود، از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید در این ایام مورد توجه قرار گیرد.

سرهنگ عبدالله اسکندری افزود: صاحبان تریبون، فعالان فرهنگی و کسانی که در عرصه تبیین و روشنگری فعالیت می‌کنند، وظیفه دارند ابعاد مختلف شخصیت امام خمینی (ره) را برای نسل جوان و نوجوان تشریح کنند.

وی با اشاره به جایگاه معنوی امام خمینی (ره) گفت: تردیدی در ممتاز و کم‌نظیر بودن شخصیت معنوی امام وجود ندارد و لازم است این ویژگی‌های برجسته شخصیتی و سلوک معنوی آن مرد بزرگ و تاریخ‌ساز اسلام برای نسل جدید تبیین شود.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) ناحیه گناوه یکی دیگر از ابعاد مهم شخصیت امام خمینی (ره) را نقش بی‌بدیل ایشان در تولید قدرت برای نظام جمهوری اسلامی دانست و تصریح کرد: از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، کشور با انواع تهدیدها، تحریم‌ها، فشارها و جنگ‌های تحمیلی مواجه بوده است، اما امام راحل مسیر تولید قدرت را در جمهوری اسلامی پایه‌گذاری کرد.

وی خاطرنشان کرد: این مسیر پس از امام نیز توسط رهبرشهید امت و مقام معظم رهبری با قوت ادامه یافته است و امروز اقتدار جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف، حاصل مجاهدت‌ها، تدبیرها و رهبری این شخصیت های بزرگ انقلاب اسلامی است.

وی از هماهنگی ها و برنامه ریزی ها برای برگزاری برنامه های این ایام خبر داد.

در پایان این نشست مقرر شد تا برنامه مراسم سی و هفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) پنجشنبه شب هفته جاری با سخنرانی حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی امام جمعه گناوه و برنامه ویژه گرامیداشت سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد نیز جمعه شب همراه با اجرای برنامه های فرهنگی و حماسی این ایام در محل تجمع شبانه مردمی در یادمان شهدای گمنام گناوه برگزار شود.