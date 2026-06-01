به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در نشست شورای سازمان همیاری شهرداریهای استان که با حضور شهرداران استان برگزار شد از تعامل و همدلی سازمان همیاری شهرداریهای استان با معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد و مشارکت در اجرای پروژههای بزرگ استانی قدردانی کرد.
وی از «ریسکپذیری» به عنوان مهمترین و ضروریترین ویژگی یک مدیر نام برد و تصریح کرد: شهرداران نیز باید با برخورداری از این ویژگی مهم پروژههای بزرگ شهر را به بهترین نحو ممکن اجرا کنند.
وی با اشاره به اهمیت عملکرد شهرداران در بخشهای مختلف در پیشرفت و توسعه شهرها گفت: نظافت و پاکیزگی و نظم و زیباسازی شهری به ویژه در ورودی شهرها در نحوه قضاوت مردم نسبت به عملکرد شهرداران تاثیرگذار خواهد بود.
استاندار یزد با بیان اینکه ورودیها و خروجیهای شهر یزد همواره مورد تحسین مسافران، گردشگران و مقامات دولتی قرار دارد عنوان کرد: با این وجود باید در راستای تثبیت و ارتقا شرایط ورودیهای شهرها تلاش کنیم.
وی در همین راستا ادامه داد: با اجرای ایدههایی مانند احداث پیادهراههای زیبا، مشجر و دوطرفه در مسیرهای متصل به یزد فضایی دلپذیر برای مردم و مسافران در بدو ورود به شهر ایجاد شود.
بابایی در ادامه با تاکید بر تکریم اربابرجوع و برخورد مناسب با مردم گفت: بر اساس گزارشهای رسیده خوشبختانه اکثر شهرداران برخورد بسیار مطلوبی با شهروندان داشتهاند اما موارد معدودی از گلایههای شهروندان نیز باید اصلاح شود.
استاندار یزد با بیان اینکه برنامه «یزدپایدار» با هدف توسعه همهجانبه استان تدوین شده است، یادآور شد: شهرداران استان در راستای تعیین مسیر اجرای برنامههای مدیریت شهری نسخه ویژه هر شهر را بر اساس این سند تحولی تنظیم کنند.
وی بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری و بافت تاریخی را از محورهای سند یزد پایدار دانست و افزود: علاوه بر مرمت بازارهای تاریخی، پروژههای بزرگی نظیر خطوط انتقال آب و احداث آزادراه پس از ۱۶ سال بلاتکلیفی در مسیر اجرا قرار گرفته است.
بابایی همچنین با اشاره به توسعه نامتوازن و استقرار صنایع آلاینده در استان طی دهههای گذشته گفت: افزایش شدید مهاجرت نیروی کار غیر بومی و در مقابل غفلت از استقرار صنایع دانشبنیان برای اشتغال فارغالتحصیلان بومی از نتایج این سیاست هاست.
استاندار یزد در پایان با ابراز امیدواری نسبت به پیگیری جدی پروژههای بزرگ، از حمایت کامل مجموعه استان از برنامهها و فعالیتهای سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد خبر داد.
