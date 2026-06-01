به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین رجبی، دوشنبه شب در اجتماع مردم شاهین دژ با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای صدر اسلام، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، مدافعان امنیت و سلامت، شهدای جبهه مقاومت و شهدای جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: عزت، اقتدار و امنیت امروز کشور مرهون خون پاک شهدا و ایثارگری مردان و زنانی است که در طول سالهای مختلف برای دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی جان خود را فدا کردهاند.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی افزود: یکی از اهداف اصلی دشمنان، ایجاد دو قطبی در جامعه و تضعیف وحدت ملی است و لذا هر سخن یا اقدامی که موجب خدشهدار شدن انسجام اجتماعی و همبستگی مردم شود، در مسیر اهداف دشمن قرار میگیرد و باید نسبت به آن هوشیار بود.
وی تاکید کرد: رمز موفقیت ملت ایران در مقاطع حساس تاریخی، وحدت و تبعیت از ولایت بوده است و امروز نیز حفظ همین انسجام ملی مهمترین عامل عبور موفق کشور از تهدیدها و فشارهای دشمنان محسوب میشود.
سردار رجبی با اشاره به شرایط منطقه و تأثیر اقدامات جمهوری اسلامی ایران بر معادلات جهانی گفت: اقتدار جمهوری اسلامی ایران تنها در عرصه نظامی نمود پیدا نمیکند، بلکه آثار آن در حوزههای اقتصادی و سیاسی نیز قابل مشاهده است و بسیاری از تحولات بینالمللی تحت تأثیر تصمیمات و مواضع جمهوری اسلامی قرار میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: ملت ایران در ماههای اخیر با حضور مستمر و گسترده خود در صحنه، نمونهای کمنظیر از مقاومت، پایداری و همراهی با نظام اسلامی را به نمایش گذاشتهاند؛ حضوری که مورد توجه و تحسین بسیاری از ناظران و تحلیلگران در سطح جهان قرار گرفته است.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی در ادامه با اشاره به ارتباط میان حضور مردم و تقویت روحیه نیروهای مسلح اظهار کرد: پشتیبانی مردم از رزمندگان اسلام نقش تعیینکنندهای در افزایش توان و روحیه نیروهای مسلح دارد و هرچه این حمایت گستردهتر باشد، قدرت دفاعی کشور نیز افزایش خواهد یافت.
سردار رجبی با اشاره به نقش رهبر معظم انقلاب در هدایت کشور گفت: تدابیر حکیمانه و مدیریت راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزههای مختلف، بهویژه در عرصه دفاعی و امنیتی، عامل مهمی در عبور موفق کشور از شرایط حساس کنونی بوده است.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی با قدردانی از حضور مردم شاهیندژ در این اجتماع افزود: ملت ایران در ماههای گذشته با حضور آگاهانه و گسترده خود قدرتی بیبدیل را به نمایش گذاشتند و تصویری واقعی از انسجام ملی را به جهانیان نشان دادند. این حضور، سرمایهای بزرگ برای کشور و پشتوانهای ارزشمند برای نظام اسلامی به شمار میرود.
وی در ادامه خطاب به مردم شاهیندژ گفت: این شهرستان همواره در دفاع از انقلاب اسلامی و آرمانهای نظام پیشگام بوده و تقدیم شهدای متعدد در مقاطع مختلف، گواه روشنی بر روحیه انقلابی و ولایتمداری مردم این منطقه است.
