به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد ذوالقدر، بعد از ظهر پنجشنبه، در یادواره «شهدای اقتدار از دفاع مقدس تا حماسه ۱۲ روزه» و نخستین سالگرد شهدای والامقام محمود معززی فرهادیفر، علیرضا زینلی، شهیده آیما زینلی و شهیده هیدا زینلی که در حرم مطهر حضرت جعفربن موسی الکاظم (ع) برگزار شد، اظهار کرد: خانوادههای شهدا از جایگاهی رفیع برخوردارند و خداوند متعال برای آنان عزت، سربلندی و پاداشی بزرگ در دنیا و آخرت وعده داده است.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه با اشاره به نقش مردم در حفظ و تداوم انقلاب اسلامی افزود: جمهوری اسلامی بر دو رکن اساسی اسلام و مردم استوار است و هر زمان کشور با چالشها و بحرانهای بزرگ مواجه شده، این دو مؤلفه زمینه عبور موفق از مشکلات را فراهم کردهاند.
وی ادامه داد: دشمنان تصور میکردند با شهادت فرماندهان و نخبگان کشور میتوانند در ساختار مدیریتی و دفاعی جمهوری اسلامی اختلال ایجاد کنند، اما آنچه در محاسبات خود نادیده گرفته بودند، حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در صحنه بود.
ذوالقدر تصریح کرد: مردم ایران در روزهای حساس بدون نیاز به فراخوان، از انقلاب، امنیت و استقلال کشور دفاع کردند و بار دیگر نشان دادند مهمترین پشتوانه نظام اسلامی هستند.
وی با تأکید بر اینکه مردم مهمترین عامل اقتدار جمهوری اسلامی هستند، گفت: سرمایه اصلی نظام، اعتماد و همراهی ملت است؛ سرمایهای که در مقاطع مختلف تاریخی کشور نقش تعیینکنندهای در خنثیسازی توطئهها و عبور از بحرانها داشته است.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه در ادامه با اشاره به اهداف دشمن در جنگ ترکیبی علیه ایران اظهار کرد: تغییر ماهیت جمهوری اسلامی، ایجاد آشوب داخلی، ضربه به زیرساختهای علمی و هستهای، تضعیف توان دفاعی و تجزیه کشور از جمله اهداف دشمنان بود که هیچیک از آنها محقق نشد.
وی افزود: ملت ایران با وحدت، بصیرت و انسجام ملی تمامی این توطئهها را ناکام گذاشتند و بار دیگر اقتدار و استحکام نظام اسلامی را به نمایش گذاشتند.
ذوالقدر همچنین بر اهمیت حفظ وحدت ملی تأکید کرد و گفت: با وجود تفاوت دیدگاهها و سلیقهها، همه باید حول محور ولایت، منافع ملی و انسجام کشور حرکت کنند، چرا که وحدت ملی بزرگترین سرمایه ایران در برابر تهدیدهای خارجی است.
وی با اشاره به جنگ شناختی و رسانهای دشمن خاطرنشان کرد: امروز فضای مجازی به یکی از میدانهای اصلی تقابل تبدیل شده و هوشیاری مردم در برابر عملیات روانی و جنگ رسانهای دشمنان از ضرورتهای مهم کشور به شمار میرود.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه در پایان با قدردانی از خانوادههای شهدا، ایثارگران و مردم ایران تأکید کرد: ملت ایران در طول دهههای گذشته بارها ثابت کردهاند که با اتکا به ایمان، وحدت و تبعیت از رهبری میتوانند از دشوارترین آزمونها عبور کنند و مسیر پیشرفت و اقتدار کشور را ادامه دهند.
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