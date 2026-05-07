سردار رجبی: ایران از تهدیدها فرصتی تمدنی برای جهان ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدحسین رجبی پنجشنبه در جمع مردم تکاب،با اشاره به ظرفیت‌های کشور اظهار کرد: هر کشوری به داشته‌ها و سرمایه‌های خود افتخار می‌کند و جمهوری اسلامی ایران نیز دارای ظرفیت‌ها و قدرت‌های راهبردی ارزشمندی است که مایه عزت و اقتدار کشور به شمار می‌روند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با بیان اینکه جنگ اخیر پیامدهای تمدنی نیز داشته است، بیان کرد: امروز دنیا بیش از گذشته به فرهنگ مقاومت، سبک زندگی و روحیه مردم ایران توجه کرده و به دنبال شناخت مبانی فکری و اعتقادی ملت ایران است.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران توانست از دل تهدیدها، فرصتی بزرگ برای معرفی آرمان‌ها، اقتدار و ظرفیت‌های تمدنی خود به جهان ایجاد کند و این مسئله یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این مقطع تاریخی است.

سردار رجبی دین اسلام و فرهنگ دینی را عامل اصلی شکل‌گیری این اقتدار دانست و گفت: روحیه ایثار و شهادت‌طلبی در میان نیروهای مسلح و مردم، برخاسته از آموزه‌های اسلام ناب محمدی (ص) است؛ فرهنگی که موجب شده رزمندگان با عشق و انگیزه در میدان حاضر شوند.

وی افزود: همین باورهای دینی است که سبب می‌شود رزمندگان برای حضور در عملیات‌ها و انجام مأموریت‌های سخت از یکدیگر سبقت بگیرند و شهادت را افتخار بدانند.

حضور مستمر مردم در خیابان‌ها یک واقعیت تاریخی است

سرداررجبی با اشاره به نقش مردم در صحنه‌های مختلف خاطرنشان کرد: حضور مستمر مردم در میدان، یک واقعیت عینی و تاریخی است و نسل‌های آینده از این مقطع به عنوان دوره‌ای سرنوشت‌ساز و اعجازگونه یاد خواهند کرد.

وی با اشاره به سوابق تاریخی مقاومت مردم ایران اظهار کرد: همان‌گونه که ایرانیان حدود ۵۰۰ سال پیش پرتغالی‌ها را از تنگه هرمز بیرون کردند، امروز نیز ملت ایران در امتداد همان تاریخ پرافتخار ایستاده و مقاومت می‌کند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی تأکید کرد: این مسیر، امتداد فرهنگ عاشورا و قیام امام حسین(ع) است و روحیه شهادت‌طلبی و مقاومت ملت ایران نیز ریشه در همین فرهنگ دارد.

وی در ادامه، وحدت و انسجام ملی را رمز پیروزی نهایی دانست و گفت: انقلاب اسلامی، مقابله با گروهک‌های تجزیه‌طلب، دوران دفاع مقدس و عبور از بحران‌های مختلف، همگی با وحدت مردم به نتیجه رسیده است و امروز نیز بیش از هر زمان دیگری به حفظ اتحاد نیاز داریم.

رجبی افزود: همه جریان‌ها و گروه‌ها باید در مسیر حفظ اسلام، انقلاب اسلامی و مقابله با دشمنان در کنار یکدیگر باشند و وحدت ملی را حفظ کنند.

وی همچنین با اشاره به فعالیت‌های دیپلماتیک کشور گفت: افرادی که در عرصه مذاکره و دیپلماسی فعالیت می‌کنند نیز در حال انجام وظیفه هستند و باید برای موفقیت آنان دعا کرد تا منافع ملت ایران تأمین شود.

ضرورت حفظ وحدت ملی در شرایط حساس کشور

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی، با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی در شرایط حساس کشور گفت: تصمیم‌گیری درباره اصل مذاکره یا عدم مذاکره، بر اساس فرامین رهبر معظم انقلاب انجام می‌شود و همه باید در این مسیر وحدت و انسجام خود را حفظ کنند.

وی افزود: افرادی که در عرصه دیپلماسی فعالیت می‌کنند نیز همانند رزمندگان میدان نبرد، سربازان نظام اسلامی هستند و نباید میان میدان دیپلماسی و میدان نبرد تقابلی ایجاد شود، چرا که این دو عرصه مکمل یکدیگرند و در کنار هم زمینه پیروزی را فراهم می‌کنند.

سردار رجبی با اشاره به همراهی اقوام و مذاهب مختلف در دفاع از کشور افزود: در روزهای ابتدایی جنگ، به شهرهای مهاباد، سردشت، بوکان، پیرانشهر و اشنویه سفر کردم و از نزدیک شاهد بودم که برادران اهل سنت نیز همانند سایر مردم، پای کار انقلاب و نظام ایستاده‌اند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: دشمنان برنامه‌ریزی کرده بودند از مرزهای شمال‌غرب کشور وارد شوند و در کنار عملیات نظامی، بحران اجتماعی ایجاد کنند تا زمینه سقوط نظام را فراهم سازند.

وی بیان کرد: برآورد دشمن درباره مردم کرد منطقه اشتباه بود، زیرا تصور می‌کردند مردم کردستان همراه انقلاب و کشور نیستند، در حالی که مردم مناطق مرزی با روحیه‌ای انقلابی و وطن‌دوستانه از کشور دفاع کردند.