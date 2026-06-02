خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: عید غدیر خم در تقویم دینی مسلمانان تنها یک مناسبت آیینی نیست، بلکه نماد تداوم مسیر هدایت، ولایت و پیوند امت اسلامی با آموزههای اصیل نبوی به شمار میرود.
در ایران اسلامی نیز این عید بزرگ همواره با جلوههایی از محبت، همدلی و مشارکت مردمی همراه بوده و فرصتی برای بازخوانی مفاهیم بنیادین امامت و ولایت در بستر جامعه فراهم کرده است.
در شهرستان بیجار نیز امسال فضای شهر رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفته است؛ از خیابانها و معابر مزین به پرچمهای سبز علوی گرفته تا برپایی ایستگاههای صلواتی، جشنهای محلی و برنامههای فرهنگی متنوع که همگی از عمق ارادت مردم این دیار به ساحت امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) حکایت دارد.
غدیر؛ جریان زنده ولایت در متن جامعه
در روزهای منتهی به عید سعید غدیر، فضای عمومی شهر بیجار حال و هوایی معنوی و متفاوت پیدا کرده است، آذینبندی معابر، نصب پرچمهای مزین به نام مبارک امیرالمؤمنین(ع) و مشارکت گسترده مردم در برگزاری برنامههای جشن، جلوهای از پیوند عمیق مردم با فرهنگ ولایت را به نمایش گذاشته است.
بر اساس این گزارش، مساجد، هیئات مذهبی، گروههای مردمی و نهادهای فرهنگی با همکاری یکدیگر تلاش کردهاند تا این عید بزرگ را از سطح یک مناسبت تقویمی فراتر برده و به بستری برای تقویت هویت دینی و اجتماعی جامعه تبدیل کنند.
غدیر؛ نقطه اتصال امت اسلامی به فرهنگ ولایت
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ویژه عید غدیر در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: این عید بزرگ یکی از مهمترین مناسبتهای دینی است که ظرفیت بالایی برای تبیین مفهوم ولایت در جامعه اسلامی دارد.
حجتالاسلام سعدالله جمادیان افزود: غدیر صرفاً یک واقعه تاریخی نیست، بلکه یک جریان فکری و فرهنگی است که مسیر هدایت امت اسلامی را ترسیم میکند و باید در قالب برنامههای فرهنگی و مردمی برای نسل امروز بازخوانی شود.
وی ادامه داد: امسال تلاش شده برنامهها با محوریت مشارکت مردم و نقشآفرینی نوجوانان و جوانان برگزار شود تا این مناسبت به یک حرکت اجتماعی فراگیر تبدیل شود.
حجتالاسلام جمادیان تصریح کرد: جشنهای محلهمحور، ایستگاههای صلواتی، محافل معرفتی، مسابقات فرهنگی و برنامههای خانوادگی از جمله محورهای اجرایی این ایام است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار با تأکید بر لزوم مردمیسازی جشنهای غدیر افزود: یکی از رویکردهای اصلی امسال این است که مردم خود برگزارکننده اصلی برنامهها باشند تا حس تعلق اجتماعی و دینی در جامعه تقویت شود.
مداحان؛ راویان فرهنگ ولایت در هیئتهای مذهبی
رئیس کانون مداحان شهرستان بیجار نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش اثرگذار مداحان در انتقال مفاهیم دینی اظهار کرد: مداحان و ذاکران اهل بیت(ع) در مناسبتهایی مانند عید غدیر نقش مهمی در تبیین معارف دینی و انتقال پیام ولایت دارند.
مهدی فرجی افزود: امسال نشستهای تخصصی با مداحان برگزار شده تا محتوای برنامهها علاوه بر ایجاد شور مذهبی، از غنای معرفتی بیشتری برخوردار باشد.
وی ادامه داد: تلاش شده اشعار و برنامههای اجرایی بر محور تبیین واقعه غدیر و معرفی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین(ع) تنظیم شود.
نقش نسل جوان در پویایی جشنهای غدیر
فرجی با اشاره به اهمیت حضور پررنگ جوانان و نوجوانان در برنامههای امسال گفت: مشارکت نوجوانان و جوانان در جشنهای غدیر بسیار امیدوارکننده است و نشان میدهد نسل جدید همچنان به ارزشهای دینی و اهل بیت(ع) پایبند هستند و این ارزشها را به آیندگان نیز منتقل میکنند.
وی افزود: بسیاری از هیئات مذهبی علاوه بر برنامههای جشن، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی نیز طراحی کردهاند تا پیام غدیر در سبک زندگی مردم نیز جاری شود.
رئیس کانون مداحان شهرستان بیجار تأکید کرد: غدیر تنها یک مراسم جشن نیست، بلکه فرصتی برای بازشناسی مفاهیمی چون عدالت، اخلاق، مسئولیتپذیری و خدمت به مردم در سیره امیرالمؤمنین(ع) است.
هیئات مذهبی؛ قلب تپنده جشنهای مردمی غدیر
رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان بیجار نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هیئات مذهبی همواره در مناسبتهای دینی نقش محوری داشتهاند و عید غدیر یکی از مهمترین عرصههای فعالیت آنها است.
منصور عباسی افزود: دهها هیئت مذهبی در سطح شهرستان برای برگزاری جشنهای مردمی برنامهریزی کردهاند و این برنامهها در شهر و روستاها در حال اجراست.
وی تصریح کرد: در این برنامهها بزرگ و کوچک مشارکت دارند و همه اعضای هیئتهای مذهبی چه بانوان و چه آقایان سهم خود را در فعالیتهای این ایام ادا میکنند.
رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان بیجار ادامه داد: کاروانهای شادی، ایستگاههای صلواتی، اطعام علوی، بستههای معیشتی و برنامههای ویژه کودکان و نوجوانان از جمله اقدامات هیئات در این ایام است.
عباسی تصریح کرد: مشارکت گسترده مردم و خیران از ویژگیهای مهم جشنهای امسال است که باعث شده بخش مهمی از برنامهها با حمایت مردمی اجرا شود.
وی اضافه کرد: در کنار برنامههای فرهنگی و اجتماعی که به مناسبت عید غدیرخم انجام میشود سعی شده تا برنامههای این مناسبت مذهبی که امسال با سالگرد ارتحال امام راحل مقارن شده با شور حماسی همراه باشد.
وی خاطر نشان کرد: غدیر ظرفیتی برای تبیین سیره امیرالمومنین علی(ع) است و باید از این فرصت و ایام بهترین بهره را ببریم.
غدیر، پیوند ایمان و همبستگی اجتماعی
غدیر در بیجار تنها در قالب برنامههای رسمی و سازمانی خلاصه نمیشود، بلکه در متن زندگی روزمره مردم جریان دارد؛ از کوچههای آذینشده تا خانههایی که میزبان جشنهای کوچک و صمیمی هستند.
کودکان و نوجوانان در کنار خانوادهها در برنامههای فرهنگی حضور مییابند تا از برنامههای معنوی و اجتماعی این ایام بهرهمند شوند.
در این ایام همچنین گروههای جهادی با اجرای طرحهای خدمترسانی، جلوهای عملی از پیام ولایت را در جامعه به نمایش گذاشتهاند که خود صحنهای از همبستگی اجتماعی است که از سوی جوانان جهادی به تصویر کشیده میشود.
امسال نیز بیجار بار دیگر نشان داد که غدیر برای مردم این دیار تنها یک مناسبت مذهبی نیست، بلکه فرصتی برای تجدید پیمان با ارزشهای دینی، تقویت همدلی اجتماعی و بازآفرینی هویت جمعی بر پایه محبت اهل بیت(ع) است؛ ارزشهایی که همچنان در تار و پود زندگی مردم این سرزمین جاری و الهامبخش باقی ماندهاند.
